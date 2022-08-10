Врач рассказал об особенностях влияния алкоголя на жителей ЯНАО

В состоянии алкогольного опьянения мозг испытывает гипоксию, рассказал Герасимович Фото: Анна Майорова © URA.RU

Употребление алкоголя в условиях Крайнего Севера может ускорить процесс разрушения важных для жизнедеятельности организма органов и тканей. Также из-за недостатка кислорода и особенностей воздуха на территории ЯНАО употребление спиртных напитков негативно влияет на продуктивность нервной системы, рассказал URA.RU врач-психиатр, психиатр-нарколог Ростислав Герасимович.

«В ЯНАО в зимнее время года складываются довольно экстремальные условия для проживания. Это связано, как со сниженной концентрацией кислорода в воздухе, так и с укороченным световым днем. В состоянии алкогольного опьянения мозг испытывает гипоксию (нехватку кислорода), что в сочетании с местным воздухом только усугубляет повреждения органов и тканей. Особенно реагирует на нехватку кислорода нервная система», — поясняет доктор.

Герасимович уточнил, что последствия повреждения нервной системы могут привести к хроническим и психическим заболеваниям, в том числе и к синдрому зависимости от алкоголя. «Люди, страдающие алкоголизмом, зачастую испытывают немотивированное чувство тревоги, бессонницу, перепады настроения, головную боль и раздражительность. В условиях Крайнего Севера пагубное влияние алкоголя на организм усиливается», — отметил он.

Категорически запрещено употреблять спиртные напитки тем, кто страдает хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, печени и почек, а также пищеварительного тракта, нервной системы и психическими расстройствами. Если люди пьют алкоголь каждые выходные, это уже подразумевается, как «бытовое пьянство». Чаще всего в больницу попадают пациенты с тяжелой алкогольная интоксикацией, синдромом зависимости от алкоголя и абстинентным синдромом в связи с употреблением спиртных напитков.

«Если вам кажется, что у вас проблемы с алкоголем, то в первую очередь нужно обратиться к профильному специалисту — врачу психиатру-наркологу. Не думайте, что если человек пришел сам, то его тут же „поставят на учет“. Существуют также платные анонимные услуги, которые может выбрать пациент. Психиатры и наркологи — это такие же врачи, которые хотят помогать людям», — резюмировал Герасимович.

Ранее доктор рассказывал, что плохое настроение, тревожность и бессонница могут оказаться первыми симптомами депрессии у жителей ЯНАО. Для эффективного лечения психических расстройств доктора используют медикаменты российского производства.