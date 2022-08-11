Задержанного ФСБ замминистра челябинского правительства уволили

С Александром Кузнецовым расторгли контракт Фото: Сергей Иванов © URA.RU

новость из сюжета Уголовные дела в челябинском минздраве

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отправил в отставку замминистра здравоохранения региона Александра Кузнецова, задержанного ФСБ по обвинению в коррупции. Постановление главы региона опубликовано на интернет-портале правовой информации.

«Освободить Кузнецова Александра Владимировича от замещаемой должности заместителя министра здравоохранения Челябинской области. Расторгнуть с ним служебный контракт и уволить с государственной службы с 11 августа 2022 года в связи с прекращением допуска гражданского служащего к сведениям, составляющим государственную тайну», — говорится в тексте документа.

Кузнецов был задержан 18 февраля 2022 года сотрудниками полиции и ФСБ. Он обвиняется в двух эпизодах злоупотребления полномочиями с ущербом для бюджета на общую сумму более 85 млн рублей при поставке томографов во время пандемии коронавируса по завышенным ценам. В июне его отпустили под домашний арест, так как он признал вину и дал показания против предпринимательницы Елены Селищевой, фирмы которой поставляли томографы. Сразу после этого саму Селищеву задержали по обвинению в мошенничестве. Она находится в СИЗО и не признает вину.