Задержанного ФСБ замминистра челябинского правительства уволили

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Заместитель министра здравоохранения Челябинской области Александр Кузнецов, мера пресечения, кузнецов александр
С Александром Кузнецовым расторгли контракт Фото:
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отправил в отставку замминистра здравоохранения региона Александра Кузнецова, задержанного ФСБ по обвинению в коррупции. Постановление главы региона опубликовано на интернет-портале правовой информации.

«Освободить Кузнецова Александра Владимировича от замещаемой должности заместителя министра здравоохранения Челябинской области. Расторгнуть с ним служебный контракт и уволить с государственной службы с 11 августа 2022 года в связи с прекращением допуска гражданского служащего к сведениям, составляющим государственную тайну», — говорится в тексте документа.

Кузнецов был задержан 18 февраля 2022 года сотрудниками полиции и ФСБ. Он обвиняется в двух эпизодах злоупотребления полномочиями с ущербом для бюджета на общую сумму более 85 млн рублей при поставке томографов во время пандемии коронавируса по завышенным ценам. В июне его отпустили под домашний арест, так как он признал вину и дал показания против предпринимательницы Елены Селищевой, фирмы которой поставляли томографы. Сразу после этого саму Селищеву задержали по обвинению в мошенничестве. Она находится в СИЗО и не признает вину.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отправил в отставку замминистра здравоохранения региона Александра Кузнецова, задержанного ФСБ по обвинению в коррупции. Постановление главы региона опубликовано на интернет-портале правовой информации. «Освободить Кузнецова Александра Владимировича от замещаемой должности заместителя министра здравоохранения Челябинской области. Расторгнуть с ним служебный контракт и уволить с государственной службы с 11 августа 2022 года в связи с прекращением допуска гражданского служащего к сведениям, составляющим государственную тайну», — говорится в тексте документа. Кузнецов был задержан 18 февраля 2022 года сотрудниками полиции и ФСБ. Он обвиняется в двух эпизодах злоупотребления полномочиями с ущербом для бюджета на общую сумму более 85 млн рублей при поставке томографов во время пандемии коронавируса по завышенным ценам. В июне его отпустили под домашний арест, так как он признал вину и дал показания против предпринимательницы Елены Селищевой, фирмы которой поставляли томографы. Сразу после этого саму Селищеву задержали по обвинению в мошенничестве. Она находится в СИЗО и не признает вину.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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