На Тюменскую область надвигаются грозы и град

11 августа 2022 в 17:08 Размер текста - 17 +

Ночью в регионе будут лить дожди и сверкать молнии Фото: Игорь Меркулов © URA.RU На территории Тюменской области 12 августа ожидаются грозы и град. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «12 августа на юге Тюменской области в ночные часы ожидаются местами кратковременные дожди, в северных районах сильные дожди, грозы, в отдельных районах — туман. Днем кратковременные дожди, местами грозы, возможен град, ветер юго-западный, западный 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с, температура от плюс 21 до плюс 26», — рассказали в ведомстве. Ранее агентство писало, что 26 июля в Тобольске прошел шторм. Из-за сильных порывов ветра в городе ломало заборы и обрывало электрические провода.

На территории Тюменской области 12 августа ожидаются грозы и град. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «12 августа на юге Тюменской области в ночные часы ожидаются местами кратковременные дожди, в северных районах сильные дожди, грозы, в отдельных районах — туман. Днем кратковременные дожди, местами грозы, возможен град, ветер юго-западный, западный 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с, температура от плюс 21 до плюс 26», — рассказали в ведомстве. Ранее агентство писало, что 26 июля в Тобольске прошел шторм. Из-за сильных порывов ветра в городе ломало заборы и обрывало электрические провода.