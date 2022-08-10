10 августа 2022

На Тюменскую область надвигаются грозы и град

© Служба новостей «URA.RU»
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Молния над городом. Курган, молния, гроза
Ночью в регионе будут лить дожди и сверкать молнии Фото:

На территории Тюменской области 12 августа ожидаются грозы и град. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«12 августа на юге Тюменской области в ночные часы ожидаются местами кратковременные дожди, в северных районах сильные дожди, грозы, в отдельных районах — туман. Днем кратковременные дожди, местами грозы, возможен град, ветер юго-западный, западный 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с, температура от плюс 21 до плюс 26», — рассказали в ведомстве.

Ранее агентство писало, что 26 июля в Тобольске прошел шторм. Из-за сильных порывов ветра в городе ломало заборы и обрывало электрические провода.

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На территории Тюменской области 12 августа ожидаются грозы и град. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «12 августа на юге Тюменской области в ночные часы ожидаются местами кратковременные дожди, в северных районах сильные дожди, грозы, в отдельных районах — туман. Днем кратковременные дожди, местами грозы, возможен град, ветер юго-западный, западный 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с, температура от плюс 21 до плюс 26», — рассказали в ведомстве. Ранее агентство писало, что 26 июля в Тобольске прошел шторм. Из-за сильных порывов ветра в городе ломало заборы и обрывало электрические провода.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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