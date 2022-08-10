В ХМАО машину с матерью и детьми смыло ливнем

11 августа 2022 в 17:14 Размер текста - 17 +

Спасатели эвакуировали автомобиль и вызволили потерпевших Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Урае (ХМАО) автомобиль, в котором находилась мать с двумя детьми, смыло во время сильного ливня. Об этом URA.RU рассказали в городской мэрии. «В ЕДДС поступила информация о том, что [машину] сносит потоком воды. Спасатели эвакуировали автомобиль с женщиной и двумя детьми, они в порядке, медицинская помощь им не потребовалась. В городе был ливень с градом», — сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе мэрии. Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается дождливая погода с грозой и ветром. Температура опустится до 20-22 градусов выше нуля, а местами поднимется сильный ветер до 17 м/с.

В Урае (ХМАО) автомобиль, в котором находилась мать с двумя детьми, смыло во время сильного ливня. Об этом URA.RU рассказали в городской мэрии. «В ЕДДС поступила информация о том, что [машину] сносит потоком воды. Спасатели эвакуировали автомобиль с женщиной и двумя детьми, они в порядке, медицинская помощь им не потребовалась. В городе был ливень с градом», — сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе мэрии. Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается дождливая погода с грозой и ветром. Температура опустится до 20-22 градусов выше нуля, а местами поднимется сильный ветер до 17 м/с.