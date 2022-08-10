10 августа 2022

В ХМАО машину с матерью и детьми смыло ливнем

© Служба новостей «URA.RU»
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Ливень в Челябинске, авто, ливень, красная машина, дождь
Спасатели эвакуировали автомобиль и вызволили потерпевших Фото:

В Урае (ХМАО) автомобиль, в котором находилась мать с двумя детьми, смыло во время сильного ливня. Об этом URA.RU рассказали в городской мэрии.

«В ЕДДС поступила информация о том, что [машину] сносит потоком воды. Спасатели эвакуировали автомобиль с женщиной и двумя детьми, они в порядке, медицинская помощь им не потребовалась. В городе был ливень с градом», — сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе мэрии.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается дождливая погода с грозой и ветром. Температура опустится до 20-22 градусов выше нуля, а местами поднимется сильный ветер до 17 м/с.

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В Урае (ХМАО) автомобиль, в котором находилась мать с двумя детьми, смыло во время сильного ливня. Об этом URA.RU рассказали в городской мэрии. «В ЕДДС поступила информация о том, что [машину] сносит потоком воды. Спасатели эвакуировали автомобиль с женщиной и двумя детьми, они в порядке, медицинская помощь им не потребовалась. В городе был ливень с градом», — сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе мэрии. Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается дождливая погода с грозой и ветром. Температура опустится до 20-22 градусов выше нуля, а местами поднимется сильный ветер до 17 м/с.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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