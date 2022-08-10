В ХМАО на выходных придут грозы и сильный ветер

В ХМАО придут дожди с грозами и сильным ветром Фото: Илья Московец © URA.RU

В ХМАО на выходных будет дождливая погода с грозой и ветром до 17 м/с. Температура днем начнет опускаться до 20-22 градусов выше нуля. Соответсвующий прогноз озвучили специалисты Гидрометцентра ХМАО.

«12 августа в большинстве районов кратковременный дождь, местами гроза. Ветер южный 9-14 м/с. Температура ночью +12,+17 градусов, днем +17,+22 градусов. 13 августа в большинстве районов кратковременный дождь, местами гроза. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами порывы 15-17 м/с. Температура ночью +10,+15 градусов, днем +15,+20 градусов», — сказано в сообщении Гидрометцентра.