В ХМАО на выходных придут грозы и сильный ветер

В ХМАО придут дожди с грозами и сильным ветром
В ХМАО на выходных будет дождливая погода с грозой и ветром до 17 м/с. Температура днем начнет опускаться до 20-22 градусов выше нуля. Соответсвующий прогноз озвучили специалисты Гидрометцентра ХМАО.
«12 августа в большинстве районов кратковременный дождь, местами гроза. Ветер южный 9-14 м/с. Температура ночью +12,+17 градусов, днем +17,+22 градусов. 13 августа в большинстве районов кратковременный дождь, местами гроза. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами порывы 15-17 м/с. Температура ночью +10,+15 градусов, днем +15,+20 градусов», — сказано в сообщении Гидрометцентра.
- По данным онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс. Погода», в Ханты-Мансийске средняя температура днем составит 20-25 градусов выше нуля, а в воскресенье опустится до +15 градусов. В пятницу и субботу будут небольшие дожди. Ветер с порывами до 14 м/с.
- В Сургуте на выходных будет пасмурная погода. С пятницы по воскресенье в городе ожидаются дожди, в субботу с грозой. Средняя температура составит плюс 22-26 градусов, а в воскресенье опустится до +15 градусов. По прогнозу синоптиков порывы ветра будут достигать 17 м/с.
- В Нижневартовске дневная температура в среднем составит 22-24 градуса тепла, а в воскресенье опустится до +13 градусов. На выходных ожидается небольшой дождь с ветром до 15 м/с.
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