Власти Челябинской области отказались от введения эпидрежима

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Губернатор Алексей Текслер поручил усилить санитарно-эпидемиологические меры безопасности во всех школах Фото:

В Челябинской области не планируется введение санитарно-эпидемического режима в регионе. Об этом губернатор Алексей Текслер сообщил 11 августа на заседании региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям, передает пресс-служба главы региона.

«В Челябинской области не планируется введение эпидрежима, однако в стране наблюдается рост заболеваемости ковидом. В связи с этим губернатор Алексей Текслер поручил усилить санитарно-эпидемиологические меры безопасности во всех образовательных учреждениях региона», — заявили в пресс-службе.

Также в ходе совещания Текслер поставил задачу организовать учебный процесс в новых школах, которые начинают работать в этом году в Кунашаке, Верхнеуральске, в Миассе и других территориях. Губернатор при этом поручил максимально обеспечить горячим питанием всех школьников.

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В Челябинской области не планируется введение санитарно-эпидемического режима в регионе. Об этом губернатор Алексей Текслер сообщил 11 августа на заседании региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям, передает пресс-служба главы региона. «В Челябинской области не планируется введение эпидрежима, однако в стране наблюдается рост заболеваемости ковидом. В связи с этим губернатор Алексей Текслер поручил усилить санитарно-эпидемиологические меры безопасности во всех образовательных учреждениях региона», — заявили в пресс-службе. Также в ходе совещания Текслер поставил задачу организовать учебный процесс в новых школах, которые начинают работать в этом году в Кунашаке, Верхнеуральске, в Миассе и других территориях. Губернатор при этом поручил максимально обеспечить горячим питанием всех школьников.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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