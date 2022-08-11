Власти Челябинской области отказались от введения эпидрежима

Губернатор Алексей Текслер поручил усилить санитарно-эпидемиологические меры безопасности во всех школах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинской области не планируется введение санитарно-эпидемического режима в регионе. Об этом губернатор Алексей Текслер сообщил 11 августа на заседании региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям, передает пресс-служба главы региона.

«В Челябинской области не планируется введение эпидрежима, однако в стране наблюдается рост заболеваемости ковидом. В связи с этим губернатор Алексей Текслер поручил усилить санитарно-эпидемиологические меры безопасности во всех образовательных учреждениях региона», — заявили в пресс-службе.

Также в ходе совещания Текслер поставил задачу организовать учебный процесс в новых школах, которые начинают работать в этом году в Кунашаке, Верхнеуральске, в Миассе и других территориях. Губернатор при этом поручил максимально обеспечить горячим питанием всех школьников.