В Красноярском крае пропал второй вертолет за день

Экстренные службы сообщили о пропаже второго частного вертолета
Второй частный вертолет Robinson не вышел на связь в Красноярском крае. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы. Отмечается, что на поиски обоих вертолетов вылетел МИ-8.
Ранее вертолет Robinson R44, который направлялся в Путоранский заповедник, пропал в Красноярском крае. Количество людей, находившихся на борту остается неизвестным.
Обновлено в 18:02. По информации экстренных служб, на борту вертолетов находились 6 человек: два пилота и четыре пассажира, передает РИА «Новости».
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