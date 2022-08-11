В Красноярском крае пропал второй вертолет за день

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Форум Армия-2021 на полигоне Свердловский. Екатеринбург, ввс россии, военный вертолет, ми24, боевой вертолет
Экстренные службы сообщили о пропаже второго частного вертолета Фото:

Второй частный вертолет Robinson не вышел на связь в Красноярском крае. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы. Отмечается, что на поиски обоих вертолетов вылетел МИ-8.

Ранее вертолет Robinson R44, который направлялся в Путоранский заповедник, пропал в Красноярском крае. Количество людей, находившихся на борту остается неизвестным.

Обновлено в 18:02. По информации экстренных служб, на борту вертолетов находились 6 человек: два пилота и четыре пассажира, передает РИА «Новости».

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Второй частный вертолет Robinson не вышел на связь в Красноярском крае. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы. Отмечается, что на поиски обоих вертолетов вылетел МИ-8. Ранее вертолет Robinson R44, который направлялся в Путоранский заповедник, пропал в Красноярском крае. Количество людей, находившихся на борту остается неизвестным. Обновлено в 18:02. По информации экстренных служб, на борту вертолетов находились 6 человек: два пилота и четыре пассажира, передает РИА «Новости».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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