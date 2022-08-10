В зоомагазинах Перми начались перебои с кормом Purina

11 августа 2022 в 18:19 Размер текста - 17 +

В магазинах остались только маленькие пачки — те, что до этого не раскупили Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В пермских зоомагазинах начались проблемы с покупкой определенных кормов фирмы Purina. Больших мешков с кормом для кошек Cat Chow и Dog Chow, который продавался на развес, уже почти нигде не осталось. Об этом URA.RU рассказала продавец зоомагазина сети «Зооветочка». «Уже давно не завозят мешки большие. Остались в продаже только маленькие упаковки по 400 граммов, которые до этого не покупали, потому что это невыгодно было. Сейчас именно их и раскупают. Кто-то на другой корм переходит», — рассказала продавец. В других магазинах, не принадлежащих сетям, история та же. Продавцы отмечают, что большие упаковки исчезли у поставщиков гораздо раньше, чем компания Purina остановила производство в России. Руководство компании объявило об этом 9 августа. По их сообщению, из-за логистических трудностей с поставками сырья остановлено производство и продажа кормов Friskies для кошек и для собак, Cat Chow, Dog Chow, Gourmet и Darling Dog. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что проблемы с цепочками поставок вызваны антироссийским санкциями Запада. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Из-за этого многие компании были вынуждены уйти из РФ. Сейчас отечественные производители активно занимаются замещением.

В пермских зоомагазинах начались проблемы с покупкой определенных кормов фирмы Purina. Больших мешков с кормом для кошек Cat Chow и Dog Chow, который продавался на развес, уже почти нигде не осталось. Об этом URA.RU рассказала продавец зоомагазина сети «Зооветочка». «Уже давно не завозят мешки большие. Остались в продаже только маленькие упаковки по 400 граммов, которые до этого не покупали, потому что это невыгодно было. Сейчас именно их и раскупают. Кто-то на другой корм переходит», — рассказала продавец. В других магазинах, не принадлежащих сетям, история та же. Продавцы отмечают, что большие упаковки исчезли у поставщиков гораздо раньше, чем компания Purina остановила производство в России. Руководство компании объявило об этом 9 августа. По их сообщению, из-за логистических трудностей с поставками сырья остановлено производство и продажа кормов Friskies для кошек и для собак, Cat Chow, Dog Chow, Gourmet и Darling Dog. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что проблемы с цепочками поставок вызваны антироссийским санкциями Запада. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Из-за этого многие компании были вынуждены уйти из РФ. Сейчас отечественные производители активно занимаются замещением.