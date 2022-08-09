Компания Purina остановила производство кормов Friskies в России

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Приют животных. Екатеринбург, кошка, кот, питомец, приют животных
Purina производит корм для кошек Фото:

Компания Purina, производящая корма Friskies для кошек и собак, остановила производство в России. Об этом сообщили представители компании.

«Из-за логистических трудностей с поставками сырья остановлено производство и продажа кормов Friskies для кошек и для собак. А также Cat Chow, Dog Chow, Gourmet и Darling Dog», — передает ТАСС сообщение Purina.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что проблемы с цепочками поставок вызваны антироссийским санкциями Запада. Глава государства подчеркнул, что логистические проблемы ухудшают ситуацию на мировом рынке, пишет RT.

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Компания Purina, производящая корма Friskies для кошек и собак, остановила производство в России. Об этом сообщили представители компании. «Из-за логистических трудностей с поставками сырья остановлено производство и продажа кормов Friskies для кошек и для собак. А также Cat Chow, Dog Chow, Gourmet и Darling Dog», — передает ТАСС сообщение Purina. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что проблемы с цепочками поставок вызваны антироссийским санкциями Запада. Глава государства подчеркнул, что логистические проблемы ухудшают ситуацию на мировом рынке, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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