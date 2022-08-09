Компания Purina остановила производство кормов Friskies в России

Purina производит корм для кошек
Компания Purina, производящая корма Friskies для кошек и собак, остановила производство в России. Об этом сообщили представители компании.
«Из-за логистических трудностей с поставками сырья остановлено производство и продажа кормов Friskies для кошек и для собак. А также Cat Chow, Dog Chow, Gourmet и Darling Dog», — передает ТАСС сообщение Purina.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что проблемы с цепочками поставок вызваны антироссийским санкциями Запада. Глава государства подчеркнул, что логистические проблемы ухудшают ситуацию на мировом рынке, пишет RT.
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