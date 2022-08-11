Авария произошла 11 августа (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане произошло ДТП с почтовой «Газелью», КамАЗом и легковым автомобилем. Об этом жительница города сообщила в соцсети «ВКонтакте».

«Авария, поворот на Утяк. Легковушка, почтовая „Газель“ и КамАЗ», — написала пользовательница Елена Предеина в группе «Инцидент Курган».

К посту она прикрепила фотографию, на которой можно заметить опрокинувшийся грузовик. В отделении пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по Кургану URA.RU сообщили, что, по предварительным данным, пострадавших в ДТП нет.

Ранее в центре Кургана на перекрестке улиц Криволапова и Пушкина столкнулись четыре иномарки. В той аварии также не было пострадавших.