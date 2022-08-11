В Кургане почтовая «Газель» столкнулась с двумя машинами. Фото

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Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
Авария произошла 11 августа (архивное фото) Фото:

В Кургане произошло ДТП с почтовой «Газелью», КамАЗом и легковым автомобилем. Об этом жительница города сообщила в соцсети «ВКонтакте».

«Авария, поворот на Утяк. Легковушка, почтовая „Газель“ и КамАЗ», — написала пользовательница Елена Предеина в группе «Инцидент Курган».

К посту она прикрепила фотографию, на которой можно заметить опрокинувшийся грузовик. В отделении пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по Кургану URA.RU сообщили, что, по предварительным данным, пострадавших в ДТП нет.

Ранее в центре Кургана на перекрестке улиц Криволапова и Пушкина столкнулись четыре иномарки. В той аварии также не было пострадавших.

Представители ГИБДД отметили, что в ДТП, по предварительным данным, никто не пострадал
Фото:

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В Кургане произошло ДТП с почтовой «Газелью», КамАЗом и легковым автомобилем. Об этом жительница города сообщила в соцсети «ВКонтакте». «Авария, поворот на Утяк. Легковушка, почтовая „Газель“ и КамАЗ», — написала пользовательница Елена Предеина в группе «Инцидент Курган». К посту она прикрепила фотографию, на которой можно заметить опрокинувшийся грузовик. В отделении пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по Кургану URA.RU сообщили, что, по предварительным данным, пострадавших в ДТП нет. Ранее в центре Кургана на перекрестке улиц Криволапова и Пушкина столкнулись четыре иномарки. В той аварии также не было пострадавших.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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