В Ноябрьске сбили семилетнего ребенка

11 августа 2022 в 18:35 Размер текста - 17 +

С девочкой все хорошо, она не пострадала Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Ноябрьске водитель иномарки сбил ребенка. Об этом сообщили в telegram-канале «Ямал-Медиа» «7-летнюю девочку сбила иномарка в Ноябрьске в восьмом микрорайоне. По предварительной информации, водитель совершил наезд на ребенка на территории жилой зоны», — сказано в сообщении. Агентство URA.RU связалось с ОМВД России по городу Ноябрьск, там рассказали подробности ДТП. «Предварительно в 17:45, по улице Магистральная, девочка ехала на велосипеде, во дворе жилых домов, где на нее совершил наезд водитель иномарки. По предварительным данным водитель был трезв. Девочка не пострадала», — сообщили в ОМВД. Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде (ЯНАО) водитель автокрана сбил женщину неподалеку от пешеходного перехода. Пострадавшую с травмами доставили в окружную больницу города.

В Ноябрьске водитель иномарки сбил ребенка. Об этом сообщили в telegram-канале «Ямал-Медиа» «7-летнюю девочку сбила иномарка в Ноябрьске в восьмом микрорайоне. По предварительной информации, водитель совершил наезд на ребенка на территории жилой зоны», — сказано в сообщении. Агентство URA.RU связалось с ОМВД России по городу Ноябрьск, там рассказали подробности ДТП. «Предварительно в 17:45, по улице Магистральная, девочка ехала на велосипеде, во дворе жилых домов, где на нее совершил наезд водитель иномарки. По предварительным данным водитель был трезв. Девочка не пострадала», — сообщили в ОМВД. Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде (ЯНАО) водитель автокрана сбил женщину неподалеку от пешеходного перехода. Пострадавшую с травмами доставили в окружную больницу города.