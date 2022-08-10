10 августа 2022

В Ноябрьске сбили семилетнего ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Курган, машина, лужа на дороге
С девочкой все хорошо, она не пострадала Фото:

В Ноябрьске водитель иномарки сбил ребенка. Об этом сообщили в telegram-канале «Ямал-Медиа»

«7-летнюю девочку сбила иномарка в Ноябрьске в восьмом микрорайоне. По предварительной информации, водитель совершил наезд на ребенка на территории жилой зоны», — сказано в сообщении.

Агентство URA.RU связалось с ОМВД России по городу Ноябрьск, там рассказали подробности ДТП. «Предварительно в 17:45, по улице Магистральная, девочка ехала на велосипеде, во дворе жилых домов, где на нее совершил наезд водитель иномарки. По предварительным данным водитель был трезв. Девочка не пострадала», — сообщили в ОМВД.

Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде (ЯНАО) водитель автокрана сбил женщину неподалеку от пешеходного перехода. Пострадавшую с травмами доставили в окружную больницу города.

Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей»

В Ноябрьске водитель иномарки сбил ребенка. Об этом сообщили в telegram-канале «Ямал-Медиа» «7-летнюю девочку сбила иномарка в Ноябрьске в восьмом микрорайоне. По предварительной информации, водитель совершил наезд на ребенка на территории жилой зоны», — сказано в сообщении. Агентство URA.RU связалось с ОМВД России по городу Ноябрьск, там рассказали подробности ДТП. «Предварительно в 17:45, по улице Магистральная, девочка ехала на велосипеде, во дворе жилых домов, где на нее совершил наезд водитель иномарки. По предварительным данным водитель был трезв. Девочка не пострадала», — сообщили в ОМВД. Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде (ЯНАО) водитель автокрана сбил женщину неподалеку от пешеходного перехода. Пострадавшую с травмами доставили в окружную больницу города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...