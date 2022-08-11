В Пермском крае сотрудника РЖД поймали на взятках

11 августа 2022 в 18:34 Размер текста - 17 +

За ускоренное обслуживание вагонов мастер требовал взятку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мастер эксплуатационного вагонного депо в Пермском крае брал с бизнесмена взятки за быстрое обслуживание его вагонов. Как установил суд, всего мужчина получил девять переводов на общую сумму более 200 тысяч рублей, сообщает прокуратура Прикамья. «Осужденный в период с августа 2019 г. по март 2020 г. получил от представителя коммерческой организации, занимавшейся оказанием транспортно-экспедиционных услуг, девять денежных переводов на общую сумму более 200 тыс. за проведение технического обслуживания вагонов в кратчайшие сроки», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края. Суд признал уже бывшего мастера участка производства ВЧДЭ-18, входящего в состав ОАО «РЖД», виновным в получении взятки. Мужчину оштрафовали на три млн рублей, а также запретили ему на пять лет занимать руководящие должности в подразделениях ОАО «РЖД».

Мастер эксплуатационного вагонного депо в Пермском крае брал с бизнесмена взятки за быстрое обслуживание его вагонов. Как установил суд, всего мужчина получил девять переводов на общую сумму более 200 тысяч рублей, сообщает прокуратура Прикамья. «Осужденный в период с августа 2019 г. по март 2020 г. получил от представителя коммерческой организации, занимавшейся оказанием транспортно-экспедиционных услуг, девять денежных переводов на общую сумму более 200 тыс. за проведение технического обслуживания вагонов в кратчайшие сроки», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края. Суд признал уже бывшего мастера участка производства ВЧДЭ-18, входящего в состав ОАО «РЖД», виновным в получении взятки. Мужчину оштрафовали на три млн рублей, а также запретили ему на пять лет занимать руководящие должности в подразделениях ОАО «РЖД».