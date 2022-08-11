В Перми подростков подозревают в изнасиловании кошки

11 августа 2022 в 18:46 Размер текста - 17 +

Живодеры искалечили домашнее животное (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Перми неизвестные изнасиловали домашнюю кошку. О случившемся сообщается на странице зоозащитного общества «ССП Zoohelp Антидогхантер» в соцсети «ВКонтакте». По данным зоозащитников, 7 августа жительница частного сектора микрорайона Голованово потеряла своего питомца. Спустя сутки кошка вернулась домой «еле живой». «Хозяйка повезла Машу [кличка кошки] в клинику, где врачи обнаружили порванное влагалище и сделали заключение о том, что Маша была изнасилована инородным предметом. Что это было, деревянная палка, бутылка, либо иной какой-то предмет, мы пока точно не знаем. Во время посещения ветклиники дочь хозяйки, взрослая женщина, потеряла сознание, услышав, что кошка изнасилована человеком. Пришлось вызывать скорую», — написали зоозащитники. Обследование также показало, что у кошки отбит мочевой пузырь, сломан позвоночник и разорван спинной мозг. Сейчас она проходит лечение в ветеринарной клинике, ей предстоит операция и длительное восстановление. Общественники объявили сборе денег на лечение домашнего животного. В издевательствах над животным зоозащитники подозревают подростков, проживающих в микрорайоне Голованово. Отмечается, что некоторые дети состоят на учете в органах ПДН. Кошке Маше, пострадавшей от рук живодеров, предстоит операция Фото: страница «ССП Zoohelp Антидогхантер», «ВКонтакте» Обследование показало, что кошка была изнасилована инородним предметом. У нее серьезные травмы и повреждения внутренних органов Фото: страница «ССП Zoohelp Антидогхантер», «ВКонтакте»

В Перми неизвестные изнасиловали домашнюю кошку. О случившемся сообщается на странице зоозащитного общества «ССП Zoohelp Антидогхантер» в соцсети «ВКонтакте». По данным зоозащитников, 7 августа жительница частного сектора микрорайона Голованово потеряла своего питомца. Спустя сутки кошка вернулась домой «еле живой». «Хозяйка повезла Машу [кличка кошки] в клинику, где врачи обнаружили порванное влагалище и сделали заключение о том, что Маша была изнасилована инородным предметом. Что это было, деревянная палка, бутылка, либо иной какой-то предмет, мы пока точно не знаем. Во время посещения ветклиники дочь хозяйки, взрослая женщина, потеряла сознание, услышав, что кошка изнасилована человеком. Пришлось вызывать скорую», — написали зоозащитники. Обследование также показало, что у кошки отбит мочевой пузырь, сломан позвоночник и разорван спинной мозг. Сейчас она проходит лечение в ветеринарной клинике, ей предстоит операция и длительное восстановление. Общественники объявили сборе денег на лечение домашнего животного. В издевательствах над животным зоозащитники подозревают подростков, проживающих в микрорайоне Голованово. Отмечается, что некоторые дети состоят на учете в органах ПДН.