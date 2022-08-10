Родственники привезли в тюменскую больницу мертвого ребенка

11 августа 2022 в 20:36 Размер текста - 17 +

Родственники привезли ребенка в городскую поликлинику №8 Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU Утром 11 августа представители одной из цыганских общин Тюмени привезли в городскую поликлинику №8 мертвого ребенка. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. В региональном департаменте здравоохранения косвенно подтвердили данную информацию. «Сегодня утром возле восьмой поликлиники было много цыган и силовиков. На месте работали сотрудники Следственного комитета и полиции. Насколько мне известно, в больницу привезли маленького ребенка. Но к этому времени он был уже мертв», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В региональном департаменте здравоохранения URA.RU рассказали о том, что 11 августа в тюменскую поликлинику №8 действительно был доставлен ребенок без признаков жизни. «11 августа в городскую поликлинику №8 в 10 часов 13 минут был доставлен несовершеннолетний с признаками биологической смерти. Согласно регламенту, сотрудники больницы обратились в правоохранительные органы и вызвали скорую медицинскую помощь. Вызов туда поступил в 10 часов 14 минут. Прибытие бригады — в 10 часов 27 минут. Прибывшие на место медики скорой помощи констатировали смерть несовершеннолетнего», — сообщили URA.RU в департаменте здравоохранения Тюменской области. В региональное управление СК по Тюменской области направлен запрос. Ответ на него ожидается.

Утром 11 августа представители одной из цыганских общин Тюмени привезли в городскую поликлинику №8 мертвого ребенка. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. В региональном департаменте здравоохранения косвенно подтвердили данную информацию. «Сегодня утром возле восьмой поликлиники было много цыган и силовиков. На месте работали сотрудники Следственного комитета и полиции. Насколько мне известно, в больницу привезли маленького ребенка. Но к этому времени он был уже мертв», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В региональном департаменте здравоохранения URA.RU рассказали о том, что 11 августа в тюменскую поликлинику №8 действительно был доставлен ребенок без признаков жизни. «11 августа в городскую поликлинику №8 в 10 часов 13 минут был доставлен несовершеннолетний с признаками биологической смерти. Согласно регламенту, сотрудники больницы обратились в правоохранительные органы и вызвали скорую медицинскую помощь. Вызов туда поступил в 10 часов 14 минут. Прибытие бригады — в 10 часов 27 минут. Прибывшие на место медики скорой помощи констатировали смерть несовершеннолетнего», — сообщили URA.RU в департаменте здравоохранения Тюменской области. В региональное управление СК по Тюменской области направлен запрос. Ответ на него ожидается.