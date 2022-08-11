Пермь ищет замену отношениям с европейскими городами

12 августа 2022 в 03:45 Размер текста - 17 +

После разрыва с Луисвиллем Пермь в поиске новых побратимов Фото: Сергей Русанов © URA.RU После разрыва из-за спецоперации побратимских отношений с Луисвиллем и Оксфордом мэрия Перми намерена сотрудничать с другими странами. Сейчас администрация ведет переговоры о побратимстве с индийским Джайпуром, турецкой Антальей и одним из городов Центральноафриканской республики, сообщает «Ъ-Прикамье». В пресс-службе мэрии Перми эту информацию пока не комментируют. «Мэрия Перми намерена развивать побратимские отношения с городами азиатских и других стран, не вводивших санкций в отношении РФ. Мы ищем и развиваем контакты с азиатским миром, странами, которые находятся с нами в политических и экономических альянсах, поддерживают наше государство», — заявил глава Перми Алексей Демкин, отвечая на вопросы жителей в прямом эфире «ВКонтакте». Конкретные города, с кем Пермь намерена сотрудничать, он не озвучил. До начала спецоперации РФ на Украине пермская мэрия развивала сотрудничество с европейскими городами. У Перми было 6 побратимов: Амневиль (Франция), Луисвилль (США), Оксфорд (Великобритания), Циндао (Китай), Дуйсбург (Германия) и Агридженто (Италия). Ранее URA.RU сообщало, что после начала спецоперации Оксфорд и Луисвилль заявили о прекращении побратимских отношений до окончания боевых действий на Украине. Решение мэра Луисвилля в администрации Перми назвали «недостойным поступком».

После разрыва из-за спецоперации побратимских отношений с Луисвиллем и Оксфордом мэрия Перми намерена сотрудничать с другими странами. Сейчас администрация ведет переговоры о побратимстве с индийским Джайпуром, турецкой Антальей и одним из городов Центральноафриканской республики, сообщает «Ъ-Прикамье». В пресс-службе мэрии Перми эту информацию пока не комментируют. «Мэрия Перми намерена развивать побратимские отношения с городами азиатских и других стран, не вводивших санкций в отношении РФ. Мы ищем и развиваем контакты с азиатским миром, странами, которые находятся с нами в политических и экономических альянсах, поддерживают наше государство», — заявил глава Перми Алексей Демкин, отвечая на вопросы жителей в прямом эфире «ВКонтакте». Конкретные города, с кем Пермь намерена сотрудничать, он не озвучил. До начала спецоперации РФ на Украине пермская мэрия развивала сотрудничество с европейскими городами. У Перми было 6 побратимов: Амневиль (Франция), Луисвилль (США), Оксфорд (Великобритания), Циндао (Китай), Дуйсбург (Германия) и Агридженто (Италия). Ранее URA.RU сообщало, что после начала спецоперации Оксфорд и Луисвилль заявили о прекращении побратимских отношений до окончания боевых действий на Украине. Решение мэра Луисвилля в администрации Перми назвали «недостойным поступком».