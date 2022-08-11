Застройщики заявляют о дефиците земли в Перми

12 августа 2022 в 07:15 Размер текста - 17 +

Нехватка земли мешает застройщикам набирать темпы строительства Фото: Сергей Русанов © URA.RU Набирать темпы строительства мешает дефицит земельных участков в Перми. Об этом в интервью «Ъ-Прикамье» заявил гендиректор строительной компании «ПЗСП» Евгений Демкин. Он отметил, что «пригодной для застройки земли крайне мало и формирование участков идет тяжело». «Проблема только начала решаться. Надо отметить инертность строительного комплекса — прежде чем вовлеченные в оборот участки будут застроены, пройдет два-три года», — говорит застройщик. Девелопер рассказал, что в ближайшие годы планирует выйти на объемы строительства 100—120 тыс. кв. м в год, однако для нормальной работы предприятию нужно строить в полтора-два раза больше, учитывая, что «производственные мощности это позволяют». Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Перми признавалась в нехватке земли под жилое строительство. Власти рассчитывают решать проблему дефицита за счет вовлечения в оборот территорий, занятых аварийными домами.

Набирать темпы строительства мешает дефицит земельных участков в Перми. Об этом в интервью «Ъ-Прикамье» заявил гендиректор строительной компании «ПЗСП» Евгений Демкин. Он отметил, что «пригодной для застройки земли крайне мало и формирование участков идет тяжело». «Проблема только начала решаться. Надо отметить инертность строительного комплекса — прежде чем вовлеченные в оборот участки будут застроены, пройдет два-три года», — говорит застройщик. Девелопер рассказал, что в ближайшие годы планирует выйти на объемы строительства 100—120 тыс. кв. м в год, однако для нормальной работы предприятию нужно строить в полтора-два раза больше, учитывая, что «производственные мощности это позволяют». Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Перми признавалась в нехватке земли под жилое строительство. Власти рассчитывают решать проблему дефицита за счет вовлечения в оборот территорий, занятых аварийными домами.