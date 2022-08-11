11 августа 2022

Застройщики заявляют о дефиците земли в Перми

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Нехватка земли мешает застройщикам набирать темпы строительства Фото:

Набирать темпы строительства мешает дефицит земельных участков в Перми. Об этом в интервью «Ъ-Прикамье» заявил гендиректор строительной компании «ПЗСП» Евгений Демкин. Он отметил, что «пригодной для застройки земли крайне мало и формирование участков идет тяжело».

«Проблема только начала решаться. Надо отметить инертность строительного комплекса — прежде чем вовлеченные в оборот участки будут застроены, пройдет два-три года», — говорит застройщик.

Девелопер рассказал, что в ближайшие годы планирует выйти на объемы строительства 100—120 тыс. кв. м в год, однако для нормальной работы предприятию нужно строить в полтора-два раза больше, учитывая, что «производственные мощности это позволяют».

Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Перми признавалась в нехватке земли под жилое строительство. Власти рассчитывают решать проблему дефицита за счет вовлечения в оборот территорий, занятых аварийными домами.

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Набирать темпы строительства мешает дефицит земельных участков в Перми. Об этом в интервью «Ъ-Прикамье» заявил гендиректор строительной компании «ПЗСП» Евгений Демкин. Он отметил, что «пригодной для застройки земли крайне мало и формирование участков идет тяжело». «Проблема только начала решаться. Надо отметить инертность строительного комплекса — прежде чем вовлеченные в оборот участки будут застроены, пройдет два-три года», — говорит застройщик. Девелопер рассказал, что в ближайшие годы планирует выйти на объемы строительства 100—120 тыс. кв. м в год, однако для нормальной работы предприятию нужно строить в полтора-два раза больше, учитывая, что «производственные мощности это позволяют». Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Перми признавалась в нехватке земли под жилое строительство. Власти рассчитывают решать проблему дефицита за счет вовлечения в оборот территорий, занятых аварийными домами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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