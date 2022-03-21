Мэрия Перми призналась в нехватке земли для жилого строительства

Власти рассчитывают решать проблему дефицита земель за счет вовлечения в оборот территорий, занятых аварийными домами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми практически закончились свободные земельные участки для строительства жилых домов. Об этом на заседании пермской гордумы 22 марта, трансляция которого велась на сайте думы, заявила вице-мэр Елена Гонцова.

«Безусловно, у нас рынок свободных земель на территории Перми достаточно исчерпан. На сегодня это, как правило, небольшие территории, которые мы выявляем и готовим для аукциона под многоквартирные жилые дома. В этом год планируем выставить на торги порядка 10 таких участков», — заявила она.

Вопрос о дефиците свободных земель в Перми Гонцовой задал депутат, гендиректор строительной компании ООО «Орсо групп» Михаил Бесфамильный. Он отметил, что уже пять лет власти говорят о том, что количество земельных участков, которые надо выставлять на торги, необходимо увеличивать. Но «ситуация не очень двигается»: мэрия сегодня реализует небольшие участки в 3-4 тыс. кв. м.

Елена Гонцова сообщила, что городские власти в текущей ситуации «больше рассчитывают» на повторное вовлечение в оборот территорий, занятых аварийными домами после их сноса. «До 2022 года к территориям, в отношении которых расселение осуществлялось за счет федеральных средств, предъявлялись очень узкие требования по их дальнейшему использованию. Это объекты социальной инфраструктуры и благоустройства. С 2022 года законодательство допускает вовлекать данные земельные участки. В том числе, под многоквартирную застройку. Этот фонд тоже является для нас новым и перспективным. Поэтому участки будут», — заверила Елена Гонцова.

URA.RU ранее рассказывало, что мэр Перми Алексей Демкин выступил с инициативой предоставления жилья за пределами города. Он объяснил это дефицитом подходящих квартир. Депутаты заксобрания законопроект поддержали.

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