В ЯНАО создают IT-центры для школьников

В Лабытнанги на базе школы создали центр цифровых технологий «IT-куб» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Лабытнанги на базе школы №1 создан центр цифрового образования «IT-куб». Об этом сообщает глава администрации Лабытнанги Марина Трескова на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

«В школе №1 создан центр цифрового образования „IT-куб“, где ребята будут осваивать информационные технологии и создавать программные проекты. На территории округа будут работать 3 опорных школы по освоению востребованных языков программирования, в т. ч. в Лабытнанги», — сообщила Трескова в соцсети.

Центр создан по инициативе губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, в рамках федерального проекта «Современная школа». В нем ученики смогут осваивать информационные технологии и создавать программные проекты.

Ранее URA.RU рассказало, что в Губкинском, при школе открылся класс МВД. Ученики смогут получить профильную подготовку по правовым специальностям.