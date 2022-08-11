В ЯНАО создают IT-центры для школьников

В Лабытнанги на базе школы №1 создан центр цифрового образования «IT-куб». Об этом сообщает глава администрации Лабытнанги Марина Трескова на личной странице в соцсети «ВКонтакте».
«В школе №1 создан центр цифрового образования „IT-куб“, где ребята будут осваивать информационные технологии и создавать программные проекты. На территории округа будут работать 3 опорных школы по освоению востребованных языков программирования, в т. ч. в Лабытнанги», — сообщила Трескова в соцсети.
Центр создан по инициативе губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, в рамках федерального проекта «Современная школа». В нем ученики смогут осваивать информационные технологии и создавать программные проекты.
Ранее URA.RU рассказало, что в Губкинском, при школе открылся класс МВД. Ученики смогут получить профильную подготовку по правовым специальностям.
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