ОМВД воспитывает новые кадры на базе школы в ЯНАО

МВД-класс откроется в Губкинском Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Губкинском подписали соглашение на открытие класса МВД. Об этом сообщил в своем telegram-канале Андрей Гагарин.

«Подписали соглашение о сотрудничестве. С первого сентября в школе №1 откроется первый МВД-класс», — написал Гагарин.

Агентство связалось в ОМВД России по городу Губкинскому для получения комментария. «С первого сентября откроет двери первый МВД-класс в городе, 25 учеников смогут пройти профильную подготовку для будущей профессии. Подготовка будет длится два года. В обучении школьников примут участие сотрудники полиции и прокуратуры. Помимо этого, планируется сотрудничество с профильными вузами, которые ведут подготовку специалистов для органов внутренних дел», — сообщили в ОМВД России по городу. Также там добавили, что открытие профильного класса — это совместная инициатива местного руководства ОМВД России и управления образования по городу Губкинскому.

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