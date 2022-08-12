Инфекционист предрек затяжной пик новой волны COVID в России

В России увеличилось число зараженных COVID-19 Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пик новой волны коронавируса в России не будет взрывным, однако затянется надолго. Такое мнение высказал врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

«Я не думаю, что будет взрывной пик и резкое падение. Вероятно, пик будет растянут по времени и случится в конце августа — в сентябре. Сейчас произойдет подъем заболеваемости, снова увеличится иммунная прослойка, и вирус утихнет. Коронавирус — это пока не сезонное заболевание, и подъемы заболеваемости зависят от того, как вирус накапливается в популяции, и как она теряет свою иммунную прослойку», — сказал Поздняков в беседе с «Лентой.ру».

Ранее число зараженных COVID-19 в России начало расти. В стране также выявили новый штамм коронавируса «Дельтакрон», пишет «Дни.ру». В Кремле заявили, что президент России Владимир Путин ежедневно отслеживает статистику по заболеваемости COVID.