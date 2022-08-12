Инфекционист предрек затяжной пик новой волны COVID в России

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Временный госпиталь ГКБ №24 для больных COVID-19 на ВДНХ. Москва, госпиталь, палата, врач, больница, медик, covid19, коронавирус, сиз, covid, ковид, врач в костюме, врач в маске, врач в защитном костюме, ковидный госпиталь, ковид19, госпитль, общий вид
В России увеличилось число зараженных COVID-19 Фото:
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Коронавирус COVID-19

Пик новой волны коронавируса в России не будет взрывным, однако затянется надолго. Такое мнение высказал врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

«Я не думаю, что будет взрывной пик и резкое падение. Вероятно, пик будет растянут по времени и случится в конце августа — в сентябре. Сейчас произойдет подъем заболеваемости, снова увеличится иммунная прослойка, и вирус утихнет. Коронавирус — это пока не сезонное заболевание, и подъемы заболеваемости зависят от того, как вирус накапливается в популяции, и как она теряет свою иммунную прослойку», — сказал Поздняков в беседе с «Лентой.ру».

Ранее число зараженных COVID-19 в России начало расти. В стране также выявили новый штамм коронавируса «Дельтакрон», пишет «Дни.ру». В Кремле заявили, что президент России Владимир Путин ежедневно отслеживает статистику по заболеваемости COVID.

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Пик новой волны коронавируса в России не будет взрывным, однако затянется надолго. Такое мнение высказал врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков. «Я не думаю, что будет взрывной пик и резкое падение. Вероятно, пик будет растянут по времени и случится в конце августа — в сентябре. Сейчас произойдет подъем заболеваемости, снова увеличится иммунная прослойка, и вирус утихнет. Коронавирус — это пока не сезонное заболевание, и подъемы заболеваемости зависят от того, как вирус накапливается в популяции, и как она теряет свою иммунную прослойку», — сказал Поздняков в беседе с «Лентой.ру». Ранее число зараженных COVID-19 в России начало расти. В стране также выявили новый штамм коронавируса «Дельтакрон», пишет «Дни.ру». В Кремле заявили, что президент России Владимир Путин ежедневно отслеживает статистику по заболеваемости COVID.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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