Число новых случаев ковид в РФ стало максимальным с 29 апреля

За сутки заболели 7523 россиянина Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Число заболевших коронавирусом за прошедшие сутки россиян составило 7523 случая. Такие данные приводятся в telegram-канале Роспотребнадзора. Это максимум с 29 апреля.

«Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом — 7523, против 6953 днем ранее», — говорится в сообщении. Это максимальное количество новых больных с 29 апреля (7710).

Всего с начала пандемии в РФ выявили 18 532 255 случаев заражения. От болезни скончалось за сутки 37 человек. С начала пандемии жертвами заболевания стали 382 155 человек.

Ранее в Роспотребнадзоре допустили возвращение ковидных ограничений. «В целом по Российской Федерации наметилась тенденция роста заболеваемости COVID-19», — сообщили в ведомстве.