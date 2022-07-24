Число новых случаев ковид в РФ стало максимальным с 29 апреля

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За сутки заболели 7523 россиянина Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Число заболевших коронавирусом за прошедшие сутки россиян составило 7523 случая. Такие данные приводятся в telegram-канале Роспотребнадзора. Это максимум с 29 апреля.

«Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом — 7523, против 6953 днем ранее», — говорится в сообщении. Это максимальное количество новых больных с 29 апреля (7710).

Всего с начала пандемии в РФ выявили 18 532 255 случаев заражения. От болезни скончалось за сутки 37 человек. С начала пандемии жертвами заболевания стали 382 155 человек.

Ранее в Роспотребнадзоре допустили возвращение ковидных ограничений. «В целом по Российской Федерации наметилась тенденция роста заболеваемости COVID-19», — сообщили в ведомстве.

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Число заболевших коронавирусом за прошедшие сутки россиян составило 7523 случая. Такие данные приводятся в telegram-канале Роспотребнадзора. Это максимум с 29 апреля. «Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом — 7523, против 6953 днем ранее», — говорится в сообщении. Это максимальное количество новых больных с 29 апреля (7710). Всего с начала пандемии в РФ выявили 18 532 255 случаев заражения. От болезни скончалось за сутки 37 человек. С начала пандемии жертвами заболевания стали 382 155 человек. Ранее в Роспотребнадзоре допустили возвращение ковидных ограничений. «В целом по Российской Федерации наметилась тенденция роста заболеваемости COVID-19», — сообщили в ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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