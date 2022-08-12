В Эстонии назвали слабоумием свой запрет на визы россиянам

Гражданам России запретили въезжать в Эстонию по шенгенской визе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Решение властей Эстонии запретить россиянам въезд в страну и выдачу виз является «абсурдным» и «слабоумным». Такое мнение высказала депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом в эфире эстонского национального телевидения (ERR).

«Это абсурдная ситуация. Все, что мы можем сделать — запретить визы, которые мы вчера сами и выдали людям. По-моему, мы в этом выглядим слегка слабоумными. Мы не можем принимать решения за всю шенгенскую зону, к счастью, только за себя. Я никак не могу своей маленькой головой придумать, каким образом запрет россиянам на въезд восстановит мир на Украине. У меня не укладывается это в голове», — сказала Тоом.

Ранее правительство Эстонии ограничило въезд и выдачу виз гражданам России. Граждане РФ теперь не смогут въехать в страну по шенгенской визе, выданной в Эстонии. В ООН, комментируя это решение, заявили, что у Эстонии есть право на собственную визовую политику, пишет RT.