Макрона уличили в лицемерии из-за экономии газа в Европе

12 августа 2022 в 10:31 Размер текста - 17 +

Читатели Daily Mail обвинили Эмманюэля Макрона в том, что он не экономит энергоресурсы Фото: Официальный сайт Президента РФ Читатели британской газеты Daily Mail назвали президента Франции Эмманюэля Макрона лицемером после того, как он опубликовал фотографии с отдыха. На них он катается на гидроскутере через несколько дней после того, как призвал своих граждан максимально экономить энергию. Ранее Макрон дал интервью в честь Дня взятия Бастилии, пишет RT. В нем он призвал граждан экономить энергию, и заявил, что власти начнут отключать ночное освещение в городах Франции, чтобы потреблять меньше энергоресурсов. «Макрон такой же лицемер, как и все! Делайте, как я вам говорю, а сам я так делать не буду», — негодует читатель yellowbelly2. «Подумайте обо всем топливе, которое он сжигает, путешествуя и отдыхая», — отмечает читатель monsteradeliciosa. «Меня просто поражает, что нам постоянно читают лекции о климатическом кризисе, о конце света, но это, кажется, никак не влияет на политическую элиту», — пишет читатель Fw07. «Чего они удивляются, он же политик и поэтому ему наплевать. Он лицемер», — считает читатель Leeds17Dave. «Люди, вы все еще не понимаете? Мы должны снизить наш уровень жизни, чтобы им не пришлось», — считает читатель jtom. «Почему политики всегда думают, что правила и советы, которые они дали всем остальным, к ним не относятся», — недоумевает читатель RenardZorro.

Читатели британской газеты Daily Mail назвали президента Франции Эмманюэля Макрона лицемером после того, как он опубликовал фотографии с отдыха. На них он катается на гидроскутере через несколько дней после того, как призвал своих граждан максимально экономить энергию. Ранее Макрон дал интервью в честь Дня взятия Бастилии, пишет RT. В нем он призвал граждан экономить энергию, и заявил, что власти начнут отключать ночное освещение в городах Франции, чтобы потреблять меньше энергоресурсов. «Макрон такой же лицемер, как и все! Делайте, как я вам говорю, а сам я так делать не буду», — негодует читатель yellowbelly2. «Подумайте обо всем топливе, которое он сжигает, путешествуя и отдыхая», — отмечает читатель monsteradeliciosa. «Меня просто поражает, что нам постоянно читают лекции о климатическом кризисе, о конце света, но это, кажется, никак не влияет на политическую элиту», — пишет читатель Fw07. «Чего они удивляются, он же политик и поэтому ему наплевать. Он лицемер», — считает читатель Leeds17Dave. «Люди, вы все еще не понимаете? Мы должны снизить наш уровень жизни, чтобы им не пришлось», — считает читатель jtom. «Почему политики всегда думают, что правила и советы, которые они дали всем остальным, к ним не относятся», — недоумевает читатель RenardZorro.