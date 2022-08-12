Макрона уличили в лицемерии из-за экономии газа в Европе

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Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, макрон эммануэль
Читатели Daily Mail обвинили Эмманюэля Макрона в том, что он не экономит энергоресурсы Фото:

Читатели британской газеты Daily Mail назвали президента Франции Эмманюэля Макрона лицемером после того, как он опубликовал фотографии с отдыха. На них он катается на гидроскутере через несколько дней после того, как призвал своих граждан максимально экономить энергию.

Ранее Макрон дал интервью в честь Дня взятия Бастилии, пишет RT. В нем он призвал граждан экономить энергию, и заявил, что власти начнут отключать ночное освещение в городах Франции, чтобы потреблять меньше энергоресурсов.

«Макрон такой же лицемер, как и все! Делайте, как я вам говорю, а сам я так делать не буду», — негодует читатель yellowbelly2. «Подумайте обо всем топливе, которое он сжигает, путешествуя и отдыхая», — отмечает читатель monsteradeliciosa. «Меня просто поражает, что нам постоянно читают лекции о климатическом кризисе, о конце света, но это, кажется, никак не влияет на политическую элиту», — пишет читатель Fw07. «Чего они удивляются, он же политик и поэтому ему наплевать. Он лицемер», — считает читатель Leeds17Dave. «Люди, вы все еще не понимаете? Мы должны снизить наш уровень жизни, чтобы им не пришлось», — считает читатель jtom. «Почему политики всегда думают, что правила и советы, которые они дали всем остальным, к ним не относятся», — недоумевает читатель RenardZorro.

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Читатели британской газеты Daily Mail назвали президента Франции Эмманюэля Макрона лицемером после того, как он опубликовал фотографии с отдыха. На них он катается на гидроскутере через несколько дней после того, как призвал своих граждан максимально экономить энергию. Ранее Макрон дал интервью в честь Дня взятия Бастилии, пишет RT. В нем он призвал граждан экономить энергию, и заявил, что власти начнут отключать ночное освещение в городах Франции, чтобы потреблять меньше энергоресурсов. «Макрон такой же лицемер, как и все! Делайте, как я вам говорю, а сам я так делать не буду», — негодует читатель yellowbelly2. «Подумайте обо всем топливе, которое он сжигает, путешествуя и отдыхая», — отмечает читатель monsteradeliciosa. «Меня просто поражает, что нам постоянно читают лекции о климатическом кризисе, о конце света, но это, кажется, никак не влияет на политическую элиту», — пишет читатель Fw07. «Чего они удивляются, он же политик и поэтому ему наплевать. Он лицемер», — считает читатель Leeds17Dave. «Люди, вы все еще не понимаете? Мы должны снизить наш уровень жизни, чтобы им не пришлось», — считает читатель jtom. «Почему политики всегда думают, что правила и советы, которые они дали всем остальным, к ним не относятся», — недоумевает читатель RenardZorro.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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