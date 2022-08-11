Губернатор Шумков перечислил тех, за кого ему не стыдно

12 августа 2022 в 11:02 Размер текста - 17 +

Вадим Шумков похвалил курганских депутатов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Курганской области Вадим Шумков отметил некоторых депутатов Курганской областной думы. Губернатор подчеркнул, что за таких представителей не стыдно. Об этом губернатор написал в своем telegram-канале. «Отраднее представлять коллег из депутатов-работяг <…>. Заслуженный учитель Ольга Баланчук, заслуженный врач Гиви Сепиашвили, руководители шадринских предприятий Валерий Порубов и Александр Брюханов и еще ряд дельных и толковых мужиков», — написал Шумков. Особенно он отметил депутата Федора Ярославцева. К уже существующему молочному комплексу в Далматовском районе он строит еще один. Также Шумков сообщил, что депутат планирует поставлять продукцию на Центральный рынок, что молочные продукты «проходили путь от поля до прилавка через одни руки». Ранее URA.RU писало, что Шумков отметил быстрые темпы восстановления агросектора Курганской области, порадовался за сельчан. Он оценил перемены на селе одобрительной фразой «мы все делаем правильно».

Глава Курганской области Вадим Шумков отметил некоторых депутатов Курганской областной думы. Губернатор подчеркнул, что за таких представителей не стыдно. Об этом губернатор написал в своем telegram-канале. «Отраднее представлять коллег из депутатов-работяг <…>. Заслуженный учитель Ольга Баланчук, заслуженный врач Гиви Сепиашвили, руководители шадринских предприятий Валерий Порубов и Александр Брюханов и еще ряд дельных и толковых мужиков», — написал Шумков. Особенно он отметил депутата Федора Ярославцева. К уже существующему молочному комплексу в Далматовском районе он строит еще один. Также Шумков сообщил, что депутат планирует поставлять продукцию на Центральный рынок, что молочные продукты «проходили путь от поля до прилавка через одни руки». Ранее URA.RU писало, что Шумков отметил быстрые темпы восстановления агросектора Курганской области, порадовался за сельчан. Он оценил перемены на селе одобрительной фразой «мы все делаем правильно».