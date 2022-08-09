Шумков порадовался за жителей курганских сел и похвалил себя

10 августа 2022 в 20:22 Размер текста - 17 +

Вадим Шумков отметил быстрые темпы восстановления агросектора и инфраструктуры курганских сел Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Вадим Шумков отметил быстрые темпы восстановления агросектора Курганской области, порадовался за сельчан и оценил перемены на селе одобрительной фразой «мы все делаем правильно». Об этом он написал в своем telegram-канале «силаVправде (V.Шумков)». «События нескольких последних лет в нашем регионе внушают осторожный оптимизм. Реализация масштабных проектов в тепличном хозяйстве, производстве муки и масла, птицеводстве, ввод в оборот 135 тысяч га заброшенных земель (план еще 327 000 га), строительство новых ферм и фермочек, рост поголовья мясного КРС более чем на 50%. Правда, из-за глубины падения даже такие, казалось бы, быстрые темпы нам кажутся недостаточными. Мы будем стараться. Продолжать строить и ремонтировать сельские дороги, детские сады, школы, ФАПы, активно вести газификацию сельских территорий. Оформлять в госсобственность и расчищать ранее заброшенные домовладения, чтобы в будущем предоставлять их новым владельцам с поддержкой строительства домов. […] Отрадно, что, проезжая по районам, визуально все чаще отмечаю ввод не работавших ранее пашен, массовое появление отгороженных пастбищ для содержания и выпаса животных. Люди возвращаются на землю. А значит, мы все делаем правильно. Будем продолжать», — написал Шумков в своем telegram-канале. Губернатор подчеркнул, что последние десятилетия тема развития агросектора для Курганской области была болезненной. По его словам, официозные СМИ писали, как «поля колосятся, да свиньи поросятся, мужики и бабы веселятся», а на деле падение было просто катастрофичным. «Мы уверены, что в стране случатся события, которые сделают возможным масштабное прямое участие государства в развитии села и сельхозпроизводстве, в том числе через более активное развитие инфраструктуры, кооперативное движение, организацию сбыта с/х продукции», — написал он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Вадим Шумков отметил быстрые темпы восстановления агросектора Курганской области, порадовался за сельчан и оценил перемены на селе одобрительной фразой «мы все делаем правильно». Об этом он написал в своем telegram-канале «силаVправде (V.Шумков)». «События нескольких последних лет в нашем регионе внушают осторожный оптимизм. Реализация масштабных проектов в тепличном хозяйстве, производстве муки и масла, птицеводстве, ввод в оборот 135 тысяч га заброшенных земель (план еще 327 000 га), строительство новых ферм и фермочек, рост поголовья мясного КРС более чем на 50%. Правда, из-за глубины падения даже такие, казалось бы, быстрые темпы нам кажутся недостаточными. Мы будем стараться. Продолжать строить и ремонтировать сельские дороги, детские сады, школы, ФАПы, активно вести газификацию сельских территорий. Оформлять в госсобственность и расчищать ранее заброшенные домовладения, чтобы в будущем предоставлять их новым владельцам с поддержкой строительства домов. […] Отрадно, что, проезжая по районам, визуально все чаще отмечаю ввод не работавших ранее пашен, массовое появление отгороженных пастбищ для содержания и выпаса животных. Люди возвращаются на землю. А значит, мы все делаем правильно. Будем продолжать», — написал Шумков в своем telegram-канале. Губернатор подчеркнул, что последние десятилетия тема развития агросектора для Курганской области была болезненной. По его словам, официозные СМИ писали, как «поля колосятся, да свиньи поросятся, мужики и бабы веселятся», а на деле падение было просто катастрофичным. «Мы уверены, что в стране случатся события, которые сделают возможным масштабное прямое участие государства в развитии села и сельхозпроизводстве, в том числе через более активное развитие инфраструктуры, кооперативное движение, организацию сбыта с/х продукции», — написал он.