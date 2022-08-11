Свердловчанин отсудил у РЖД почти 100 тысяч за упавший камень

12 августа 2022 в 11:27 Размер текста - 17 +

Свердловчанин отсудил у РЖД почти 100 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Железнодорожный районный суд Екатеринбурга обязал ОАО «РЖД» заплатить гражданину за причиненный ущерб более 90 тысяч рублей. На автомобиль свердловчанина «Kia Sportage» упал камень, когда тот проезжал под железнодорожным мостом организации. Как рассказали URA.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, в сумме было выплачено 96 тысяч 856 рублей. «В июле 2021 года Андрей с семьей ехал на своем автомобиле по дороге Пермь-Березняки. При проезде под железнодорожным мостом случилось ЧП — на лобовое стекло машины сверху упал камень. Автомобилю были причинены механические повреждения. Согласно оценке экспертов, расчетная стоимость восстановительного ремонта составила 81 тысяч рублей, величина утраты товарной стоимости — 9,8 тысяч рублей. Мост, с которого упал камень, принадлежит ОАО „РЖД“», — пояснили ситуацию в пресс-службе. Железнодорожный районный суд удовлетворил исковые требования частично. С «РЖД» взысканы материальный ущерб, утрата товарной стоимости и судебные расходы. Не согласившись с решением суда первой инстанции, ОАО «РЖД» обратилось с апелляционной жалобой в Свердловский областной суд. Тот оставил решение Железнодорожного районного суда без изменения. Ранее URA.RU писало, что житель Первоуральска, работающий водителем мусоровоза в ООО «Экотехпром», отсудил у руководства компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона рублей. Работодатель предлагал пострадавшему 50 тысяч рублей, однако тот отказался и обратился в суд, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга обязал ОАО «РЖД» заплатить гражданину за причиненный ущерб более 90 тысяч рублей. На автомобиль свердловчанина «Kia Sportage» упал камень, когда тот проезжал под железнодорожным мостом организации. Как рассказали URA.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, в сумме было выплачено 96 тысяч 856 рублей. «В июле 2021 года Андрей с семьей ехал на своем автомобиле по дороге Пермь-Березняки. При проезде под железнодорожным мостом случилось ЧП — на лобовое стекло машины сверху упал камень. Автомобилю были причинены механические повреждения. Согласно оценке экспертов, расчетная стоимость восстановительного ремонта составила 81 тысяч рублей, величина утраты товарной стоимости — 9,8 тысяч рублей. Мост, с которого упал камень, принадлежит ОАО „РЖД“», — пояснили ситуацию в пресс-службе. Железнодорожный районный суд удовлетворил исковые требования частично. С «РЖД» взысканы материальный ущерб, утрата товарной стоимости и судебные расходы. Не согласившись с решением суда первой инстанции, ОАО «РЖД» обратилось с апелляционной жалобой в Свердловский областной суд. Тот оставил решение Железнодорожного районного суда без изменения. Ранее URA.RU писало, что житель Первоуральска, работающий водителем мусоровоза в ООО «Экотехпром», отсудил у руководства компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона рублей. Работодатель предлагал пострадавшему 50 тысяч рублей, однако тот отказался и обратился в суд, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.