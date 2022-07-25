В ХМАО завезли назальную вакцину от COVID, но привиться ей нельзя

26 июля 2022 в 17:31 Размер текста - 17 +

Для назального вакцинирования используют обычную вакцину Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Из-за отсутствия атомайзеров (специального распылителя) в ХМАО назальная вакцинация от COVID-19 пока невозможна. Устройства еще только предстоит закупить, рассказал URA.RU директор депздрава ХМАО Алексей Добровольский. «Нужны атомайзеры, которые превращают вакцину в мелкодисперсную взвесь. Вакцина та же самая: „Спутник V“, но у нас нет пока насадок для этого вида вакцины. Поэтому в течение ближайших двух месяцев мы ожидаем поступления этих насадок на шприцы», — рассказал Добровольский во время прямого эфира. По словам главы депздрава, устройства довольно простые, но выпускают их только предприятия, имеющие специальные разрешения. Два месяца — максимальный срок, который поставили себе чиновники на то, чтобы обеспечить поставки атомайзеров в ХМАО. Ранее чиновник сообщал, что назальной вакциной от COVID-19 будут обеспечены все поликлиники, все кабинеты вакцинации ХМАО. Также директор депздрава рассказал, что современные вакцины против ковида могут помочь избежать тяжелого течения болезни у пациентов. В том числе это касается и нового штамма коронавируса — «Кентавра».

Из-за отсутствия атомайзеров (специального распылителя) в ХМАО назальная вакцинация от COVID-19 пока невозможна. Устройства еще только предстоит закупить, рассказал URA.RU директор депздрава ХМАО Алексей Добровольский. «Нужны атомайзеры, которые превращают вакцину в мелкодисперсную взвесь. Вакцина та же самая: „Спутник V“, но у нас нет пока насадок для этого вида вакцины. Поэтому в течение ближайших двух месяцев мы ожидаем поступления этих насадок на шприцы», — рассказал Добровольский во время прямого эфира. По словам главы депздрава, устройства довольно простые, но выпускают их только предприятия, имеющие специальные разрешения. Два месяца — максимальный срок, который поставили себе чиновники на то, чтобы обеспечить поставки атомайзеров в ХМАО. Ранее чиновник сообщал, что назальной вакциной от COVID-19 будут обеспечены все поликлиники, все кабинеты вакцинации ХМАО. Также директор депздрава рассказал, что современные вакцины против ковида могут помочь избежать тяжелого течения болезни у пациентов. В том числе это касается и нового штамма коронавируса — «Кентавра».