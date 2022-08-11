11 августа 2022
10 августа 2022

В Нижневартовске станет больше пунктов вакцинации от COVID-19

© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижневартовске открывается пункт вакцинации от COVID-19 в МФЦ Фото:

В Нижневартовске возобновляет свою работу пункт вакцинации от коронавируса в многофункциональном центре. Об этом сообщает пресс-служба администрации в telegram-канале «Нижневартовск | Официально».

«Для удобства жителей города с понедельника возобновит свою работу мобильный пункт вакцинации в Многофункциональном центре Нижневартовска. Сделать прививку также можно в поликлиниках города и в мобильном пункте, который расположен в ТРК «ЮграМОЛЛ», — сообщается в соцсети.

Сделать прививку вакциной «Спутник V» в МФЦ возможно будет с понедельника по пятницу с 12 до 16 часов, а также в субботу с 12 до 14 часов. В Нижневартовске вакцинировано более 147 тыс. человек, а процедуру ревакцинации прошло 43 тыс. жителей.

Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО закончилась однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт». Ревакцинация проводится бесплатно.

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В Нижневартовске возобновляет свою работу пункт вакцинации от коронавируса в многофункциональном центре. Об этом сообщает пресс-служба администрации в telegram-канале «Нижневартовск | Официально». «Для удобства жителей города с понедельника возобновит свою работу мобильный пункт вакцинации в Многофункциональном центре Нижневартовска. Сделать прививку также можно в поликлиниках города и в мобильном пункте, который расположен в ТРК «ЮграМОЛЛ», — сообщается в соцсети. Сделать прививку вакциной «Спутник V» в МФЦ возможно будет с понедельника по пятницу с 12 до 16 часов, а также в субботу с 12 до 14 часов. В Нижневартовске вакцинировано более 147 тыс. человек, а процедуру ревакцинации прошло 43 тыс. жителей. Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО закончилась однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт». Ревакцинация проводится бесплатно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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