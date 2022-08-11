В Нижневартовске станет больше пунктов вакцинации от COVID-19

В Нижневартовске возобновляет свою работу пункт вакцинации от коронавируса в многофункциональном центре. Об этом сообщает пресс-служба администрации в telegram-канале «Нижневартовск | Официально».
«Для удобства жителей города с понедельника возобновит свою работу мобильный пункт вакцинации в Многофункциональном центре Нижневартовска. Сделать прививку также можно в поликлиниках города и в мобильном пункте, который расположен в ТРК «ЮграМОЛЛ», — сообщается в соцсети.
Сделать прививку вакциной «Спутник V» в МФЦ возможно будет с понедельника по пятницу с 12 до 16 часов, а также в субботу с 12 до 14 часов. В Нижневартовске вакцинировано более 147 тыс. человек, а процедуру ревакцинации прошло 43 тыс. жителей.
Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО закончилась однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт». Ревакцинация проводится бесплатно.
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