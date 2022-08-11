Тюменец до смерти забил подругу доской от печки

Мужчина получил семь лет колонии строгого режима Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В селе Колесниково Заводоуковского района мужчина до смерти избил сожительницу. Об этом URA.RU рассказали в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Преступник нанес жертве не менее 60 ударов доской от печки.

«Суд установил, что 6 января в ходе ссоры Иван Пилип, находясь в нетрезвом состоянии, напал на сожительницу и избил фрагментом доски от печки. Он нанес не менее 60 ударов по голове, туловищу и конечностям женщины, в результате чего она скончалась», — сообщили в пресс-службе судов.

В судебном заседании Пилип сказал, что бил ее только по рукам и ногам, а не по голове и туловищу. Однако его показания опровергаются результатами судебно-медицинских экспертиз. После драки мужчина уснул, а когда проснулся, обнаружил, что женщина умерла.

Об обвиняемом известно, что по месту жительства он характеризуется отрицательно из-за проблем с алкоголем, но на учете у психиатра и нарколога не состоит. Несмотря на то, что Пилип раскаялся, суд назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима.