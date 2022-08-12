Медики-волонтеры ЕР будут вывозить тяжелых пациентов с Донбасса

12 августа 2022 в 15:03 Размер текста - 17 +

«Единая Россия» увеличит количество медиков-волонтеров в Донбассе Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине «Единая Россия» расширила медицинское направление гуманитарной миссии в Донбассе, теперь медики-волонтеры будут вывозить в российские клиники детей с неврологическими нарушениями и тяжело раненых пациентов. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы РФ по охране здоровья, депутат ЕР Дмитрий Хубезов. «Успешный опыт организации такой работы есть у Омского отделения „Единой России“. Его секретарь, главврач областного „Клинического медико-хирургического центра“ Вадим Бережной вместе с бригадой медиков-добровольцев в конце июня вывез 17 наиболее сложных пациентов из ЛНР. За полтора месяца они все были прооперированы. 10 — выписано. Мы убедились, что это нужный опыт. Ему планируют последовать Красноярск, ХМАО и Барнаул. Мы будем согласовывать очередную бригаду для эвакуации больных и лечения их в сибирских больницах», — приводит сайт ЕР слова Хубезова. В рамках гуманитарной миссии «Единой России» в Донбассе отработали уже больше 420 врачей. «Нужно использовать опыт РФ по выездным формам работы, обучать коллег в нашей Республике. Нам также не всегда хватает транспорта, медицинских комплексов, на которых можно выезжать в районы», — подчеркнул министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев. Член комитета Госдумы по промышленности Евгений Нифантьев сообщил, что на территории Донбасса и освобожденных территориях уже работает более 1300 аптечных пунктов. Представитель Минздрава РФ Наталья Маркарян заявила, что в августе—сентябре планируется поставить в Донбасс 386 машин скорой помощи. Секретарь Курганского регионального отделения ЕР Александр Ильтяков отметил, что регион отправил в Донбасс 1239 килограммов лекарственных препаратов и медицинских изделий. «Особое внимание уделили детям — отправили 28 наименований препаратов различного рода», — рассказал Ильтяков. — Также депутаты фракции «Единая Россия» всех уровней предоставили продукцию своих предприятий, некоторые перечислили средства в фонд помощи. Хочется отметить зауральских добровольцев из студенческого корпуса спасателей, которые помогали в восстановлении города Счастье в ЛНР. С активом «Единой России» проехали каждую организацию области и перед коллективами выразили слова признательности за неравнодушие». С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Соответствующий приказ отдал президент России Владимир Путин. Глава государства сообщил, что главная задача спецоперации — защитить мирных жителей Донбасса. В Минобороны РФ неоднократно подчеркивали, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения. Фото: пресс-служба «Единой России» Фото: пресс-служба «Единой России» Фото: пресс-служба «Единой России» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

«Единая Россия» расширила медицинское направление гуманитарной миссии в Донбассе, теперь медики-волонтеры будут вывозить в российские клиники детей с неврологическими нарушениями и тяжело раненых пациентов. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы РФ по охране здоровья, депутат ЕР Дмитрий Хубезов. «Успешный опыт организации такой работы есть у Омского отделения „Единой России“. Его секретарь, главврач областного „Клинического медико-хирургического центра“ Вадим Бережной вместе с бригадой медиков-добровольцев в конце июня вывез 17 наиболее сложных пациентов из ЛНР. За полтора месяца они все были прооперированы. 10 — выписано. Мы убедились, что это нужный опыт. Ему планируют последовать Красноярск, ХМАО и Барнаул. Мы будем согласовывать очередную бригаду для эвакуации больных и лечения их в сибирских больницах», — приводит сайт ЕР слова Хубезова. В рамках гуманитарной миссии «Единой России» в Донбассе отработали уже больше 420 врачей. «Нужно использовать опыт РФ по выездным формам работы, обучать коллег в нашей Республике. Нам также не всегда хватает транспорта, медицинских комплексов, на которых можно выезжать в районы», — подчеркнул министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев. Член комитета Госдумы по промышленности Евгений Нифантьев сообщил, что на территории Донбасса и освобожденных территориях уже работает более 1300 аптечных пунктов. Представитель Минздрава РФ Наталья Маркарян заявила, что в августе—сентябре планируется поставить в Донбасс 386 машин скорой помощи. Секретарь Курганского регионального отделения ЕР Александр Ильтяков отметил, что регион отправил в Донбасс 1239 килограммов лекарственных препаратов и медицинских изделий. «Особое внимание уделили детям — отправили 28 наименований препаратов различного рода», — рассказал Ильтяков. — Также депутаты фракции «Единая Россия» всех уровней предоставили продукцию своих предприятий, некоторые перечислили средства в фонд помощи. Хочется отметить зауральских добровольцев из студенческого корпуса спасателей, которые помогали в восстановлении города Счастье в ЛНР. С активом «Единой России» проехали каждую организацию области и перед коллективами выразили слова признательности за неравнодушие». С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Соответствующий приказ отдал президент России Владимир Путин. Глава государства сообщил, что главная задача спецоперации — защитить мирных жителей Донбасса. В Минобороны РФ неоднократно подчеркивали, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения.