Специалисты назвали причины неприятного запаха воды в Перми

12 августа 2022 в 13:40 Размер текста - 17 +

Пермякам объяснили почему водопроводная вода неприятно пахнет Фото: Анна Майорова © URA.RU Специалисты ООО «Новогор-Прикамье» ответили на жалобы пермяков о качестве водопроводной воды. Пермяки недовольны неприятным запахом воды из крана, по данным компании он появляется из-за отмирающего планктона. Информация о том, когда вода придет в норму опубликована на сайте компании. «Запах, который ощущают некоторые потребители, связан с жарой. В период высоких температур, снижения уровня воды в открытых водоемах, снижения содержания растворенного кислорода в воде и в процессе разложения водорослей в реках интенсивно развивается планктон, который отмирает и выделяет запах», — сообщила главный технолог компании Ирина Батурина. Специалисты поясняют, что эти процессы пройдут, когда температура воздуха в регионе снизится. Отдельно отмечается, что качество воды, подаваемое с Чусовских очистных сооружений, полностью соответствует качеству, а запах не несет никакой угрозы для здоровья пермяков.

Специалисты ООО «Новогор-Прикамье» ответили на жалобы пермяков о качестве водопроводной воды. Пермяки недовольны неприятным запахом воды из крана, по данным компании он появляется из-за отмирающего планктона. Информация о том, когда вода придет в норму опубликована на сайте компании. «Запах, который ощущают некоторые потребители, связан с жарой. В период высоких температур, снижения уровня воды в открытых водоемах, снижения содержания растворенного кислорода в воде и в процессе разложения водорослей в реках интенсивно развивается планктон, который отмирает и выделяет запах», — сообщила главный технолог компании Ирина Батурина. Специалисты поясняют, что эти процессы пройдут, когда температура воздуха в регионе снизится. Отдельно отмечается, что качество воды, подаваемое с Чусовских очистных сооружений, полностью соответствует качеству, а запах не несет никакой угрозы для здоровья пермяков.