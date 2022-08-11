11 августа 2022

Специалисты назвали причины неприятного запаха воды в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Второе здание муниципального детского сада № 437 в микрорайоне Солнечный. Екатеринбург, смеситель, опрессовки, ванная, отключение воды, водоснабжение, горячая вода, санузел, ванная комната, душ, холодная вода
Пермякам объяснили почему водопроводная вода неприятно пахнет Фото:

Специалисты ООО «Новогор-Прикамье» ответили на жалобы пермяков о качестве водопроводной воды. Пермяки недовольны неприятным запахом воды из крана, по данным компании он появляется из-за отмирающего планктона. Информация о том, когда вода придет в норму опубликована на сайте компании.

«Запах, который ощущают некоторые потребители, связан с жарой. В период высоких температур, снижения уровня воды в открытых водоемах, снижения содержания растворенного кислорода в воде и в процессе разложения водорослей в реках интенсивно развивается планктон, который отмирает и выделяет запах», — сообщила главный технолог компании Ирина Батурина.

Специалисты поясняют, что эти процессы пройдут, когда температура воздуха в регионе снизится. Отдельно отмечается, что качество воды, подаваемое с Чусовских очистных сооружений, полностью соответствует качеству, а запах не несет никакой угрозы для здоровья пермяков.

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»

Специалисты ООО «Новогор-Прикамье» ответили на жалобы пермяков о качестве водопроводной воды. Пермяки недовольны неприятным запахом воды из крана, по данным компании он появляется из-за отмирающего планктона. Информация о том, когда вода придет в норму опубликована на сайте компании. «Запах, который ощущают некоторые потребители, связан с жарой. В период высоких температур, снижения уровня воды в открытых водоемах, снижения содержания растворенного кислорода в воде и в процессе разложения водорослей в реках интенсивно развивается планктон, который отмирает и выделяет запах», — сообщила главный технолог компании Ирина Батурина. Специалисты поясняют, что эти процессы пройдут, когда температура воздуха в регионе снизится. Отдельно отмечается, что качество воды, подаваемое с Чусовских очистных сооружений, полностью соответствует качеству, а запах не несет никакой угрозы для здоровья пермяков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...