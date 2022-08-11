11 августа 2022

Здание мэрии Екатеринбурга украсят за 107 миллионов рублей. Фото

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В Екатеринбурге обновят подсветку здания мэрии за 107 млн рублей Фото:

Власти Екатеринбурга ищут подрядчика, который отремонтирует и обновит подсветку на здании мэрии города. Из бюджета на эти цели будет выделено около 106,8 млн рублей. Информация об этом появилась на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок 11 августа.

Заявки от подрядчиков принимаются до 29 августа. Работы должны быть выполнены до 1 мая 2023 года. Работать подсветка будет в режимах, зависящих от праздничных дат.

Ранее URA.RU писало, что ремонт разбитой Октябрьской площади в самом центре Екатеринбурга (напротив зданий правительства и заксобрания) начнется в 2022 году. Первый серьезный шаг власти уже сделали — забрали эту землю из собственности драмтеатра, МУГИСО и бизнесменов, которые попытались все сорвать.

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Власти Екатеринбурга ищут подрядчика, который отремонтирует и обновит подсветку на здании мэрии города. Из бюджета на эти цели будет выделено около 106,8 млн рублей. Информация об этом появилась на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок 11 августа. Заявки от подрядчиков принимаются до 29 августа. Работы должны быть выполнены до 1 мая 2023 года. Работать подсветка будет в режимах, зависящих от праздничных дат. Ранее URA.RU писало, что ремонт разбитой Октябрьской площади в самом центре Екатеринбурга (напротив зданий правительства и заксобрания) начнется в 2022 году. Первый серьезный шаг власти уже сделали — забрали эту землю из собственности драмтеатра, МУГИСО и бизнесменов, которые попытались все сорвать.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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