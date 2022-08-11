Власти Екатеринбурга ищут подрядчика, который отремонтирует и обновит подсветку на здании мэрии города. Из бюджета на эти цели будет выделено около 106,8 млн рублей. Информация об этом появилась на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок 11 августа.
Заявки от подрядчиков принимаются до 29 августа. Работы должны быть выполнены до 1 мая 2023 года. Работать подсветка будет в режимах, зависящих от праздничных дат.
Ранее URA.RU писало, что ремонт разбитой Октябрьской площади в самом центре Екатеринбурга (напротив зданий правительства и заксобрания) начнется в 2022 году. Первый серьезный шаг власти уже сделали — забрали эту землю из собственности драмтеатра, МУГИСО и бизнесменов, которые попытались все сорвать.
Фото: официальная документация
Фото: официальная документация
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»
Власти Екатеринбурга ищут подрядчика, который отремонтирует и обновит подсветку на здании мэрии города. Из бюджета на эти цели будет выделено около 106,8 млн рублей. Информация об этом появилась на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок 11 августа. Заявки от подрядчиков принимаются до 29 августа. Работы должны быть выполнены до 1 мая 2023 года. Работать подсветка будет в режимах, зависящих от праздничных дат. Ранее URA.RU писало, что ремонт разбитой Октябрьской площади в самом центре Екатеринбурга (напротив зданий правительства и заксобрания) начнется в 2022 году. Первый серьезный шаг власти уже сделали — забрали эту землю из собственности драмтеатра, МУГИСО и бизнесменов, которые попытались все сорвать.