Здание мэрии Екатеринбурга украсят за 107 миллионов рублей. Фото

12 августа 2022 в 14:14 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге обновят подсветку здания мэрии за 107 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти Екатеринбурга ищут подрядчика, который отремонтирует и обновит подсветку на здании мэрии города. Из бюджета на эти цели будет выделено около 106,8 млн рублей. Информация об этом появилась на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок 11 августа. Заявки от подрядчиков принимаются до 29 августа. Работы должны быть выполнены до 1 мая 2023 года. Работать подсветка будет в режимах, зависящих от праздничных дат. Ранее URA.RU писало, что ремонт разбитой Октябрьской площади в самом центре Екатеринбурга (напротив зданий правительства и заксобрания) начнется в 2022 году. Первый серьезный шаг власти уже сделали — забрали эту землю из собственности драмтеатра, МУГИСО и бизнесменов, которые попытались все сорвать. Фото: официальная документация Фото: официальная документация

Власти Екатеринбурга ищут подрядчика, который отремонтирует и обновит подсветку на здании мэрии города. Из бюджета на эти цели будет выделено около 106,8 млн рублей. Информация об этом появилась на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок 11 августа. Заявки от подрядчиков принимаются до 29 августа. Работы должны быть выполнены до 1 мая 2023 года. Работать подсветка будет в режимах, зависящих от праздничных дат. Ранее URA.RU писало, что ремонт разбитой Октябрьской площади в самом центре Екатеринбурга (напротив зданий правительства и заксобрания) начнется в 2022 году. Первый серьезный шаг власти уже сделали — забрали эту землю из собственности драмтеатра, МУГИСО и бизнесменов, которые попытались все сорвать.