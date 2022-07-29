Мэрия не могла тратить на ремонт бюджетные деньги, поскольку земля не принадлежала ей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ремонт разбитой Октябрьской площади в самом центре Екатеринбурга (напротив зданий правительства и заксобрания) начнется в 2022 году, рассказал URA.RU мэр Алексей Орлов, который сегодня посетил место. Ему доложили, что первый серьезный шаг власти уже сделали — забрали эту землю из собственности драмтеатра, МУГИСО и бизнесменов, которые попытались все сорвать.

«Вот то, за что нас критикуют регулярно, — сказал корреспонденту Орлов, поднимаясь по лестнице. — То, что не было нашим (имеется в виду площадь — прим. ред.), наконец-то мы забрали. [Реконструкцию] разбили на три этапа. Сейчас первый — проектирование. Сами работы начнем уже в этом году». Градоначальник также отметил, что будет отремонтирован и фонтан, «который в не очень хорошем состоянии».

Отдельное внимание Орлов обратил на две выемки под мини-водоемы. В конце мая, официальный представитель российского МИД Мария Захарова, прибывшая в Екатеринбург с частным визитом, сфотографировала мусор, который там скопился. «Тот самый сквер в Екатеринбурге, где ломали заборы, чтобы не дать построить храм. Тогда говорили, что храм тут не нужен, так как это место семейного отдыха», — написала она в своем telegram-канале. Пост набрал более 300 тысяч просмотров. Так стыдное место прославилось на всю страну.

До недавнего времени оно принадлежало ООО «Центр инвестиций» (в фирме несколько учредителей). «У них эту землю забрали через суд. Правда, они пытались обжаловать», — рассказал URA.RU один из участников обхода.

По задумке Орлова, на месте, где раньше копились дождевая вода и отходы, появятся павильон для любителей шахмат (проходивший мимо консул Армении Нарек Спартакян взялся профинансировать) и, возможно, рояли. А покосившиеся плиты уберут. Впрочем, окончательное решение еще не принято.

Октябрьская площадь находится в ужасном состоянии. Чиновники не ремонтировали ее потому, что земля не была в собственности города Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Я разговаривал с губернатором. Он сказал: занимайтесь, проектируйте», — передал Орлов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Там, где раньше копились дождевая вода и мусор, будет шахматный павильон. Плиты на фото — уберут Фото: URA.RU