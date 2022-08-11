Куйвашев наградит рабочих, строивших мост в Нижнем Тагиле

12 августа 2022 в 14:50 Размер текста - 17 +

Губернатор открыл мост через городской пруд в Нижнем Тагиле Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил наградить самых отличившихся работников, которые принимали участие в строительстве моста через пруд в Нижнем Тагиле. Они получат госнаграды и знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью». «Открыли самый важный проект в Нижнем Тагиле за последние годы — мост через городской пруд. Благодаря этому мосту значительно разгрузится центр города, можно будет быстрее добраться из одного района в другой. Ребята молодцы, все успели в срок, хоть было очень тяжело. Мост, кстати, получился очень красивым — он станет новой достопримечательностью. Попросил главу Нижнего Тагила составить мне список отличившихся работников — они получат госнаграды и знак отличия „За заслуги перед Свердловской областью“», — написал он в своем telegram-канале. Куйвашев посетил Нижний Тагил в рамках 300-летнего юбилея города. Ранее URA.RU сообщало, что Екатеринбург подготовил «Ретротрамваи» для города к празднику. Высокопоставленные чиновники посетили свердловский город ради таких трамваев. Делегация вместе с мэром города Владиславом Пинаевым должна проехать по улицам города на трамвае.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил наградить самых отличившихся работников, которые принимали участие в строительстве моста через пруд в Нижнем Тагиле. Они получат госнаграды и знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью». «Открыли самый важный проект в Нижнем Тагиле за последние годы — мост через городской пруд. Благодаря этому мосту значительно разгрузится центр города, можно будет быстрее добраться из одного района в другой. Ребята молодцы, все успели в срок, хоть было очень тяжело. Мост, кстати, получился очень красивым — он станет новой достопримечательностью. Попросил главу Нижнего Тагила составить мне список отличившихся работников — они получат госнаграды и знак отличия „За заслуги перед Свердловской областью“», — написал он в своем telegram-канале. Куйвашев посетил Нижний Тагил в рамках 300-летнего юбилея города. Ранее URA.RU сообщало, что Екатеринбург подготовил «Ретротрамваи» для города к празднику. Высокопоставленные чиновники посетили свердловский город ради таких трамваев. Делегация вместе с мэром города Владиславом Пинаевым должна проехать по улицам города на трамвае.