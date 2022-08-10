В Нижний Тагил привезли то, ради чего приедут Куйвашев и Якушев. Видео

11 августа 2022 в 00:45 Размер текста - 17 +

В Нижний Тагил привезли «ретротрамваи» от «Уралтрансмаша» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Нижний Тагил (Свердловская область) привезли два «ретротрамвая» производства «Уралтрансмаша», ради которых 12 августа город посетят полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев, помощник президента, бывший министр культуры Владимир Мединский и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Видео поделился глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев на личной странице в соцсети «ВКонтакте». «Два „ретротрамвая“ производства „Уралтрансмаша“ только что прибыли в Нижний Тагил. Сейчас идет выгрузка. Завтра покажу экскурсионный транспорт — подарок городу на юбилей от областных властей — в действии», — написал Пинаев. «Ретротрамваи» для Нижнего Тагила к 300-летию подготовил Екатеринбург. Их изготавливает в Екатеринбурге дочерняя компания «Уралвагонзавода» «Уралтрансмаш». Высокопоставленные чиновники приедут в свердловский город ради таких трамваев. Делегация должна проехать по улицам города на трамвае, говорится на сайте мэрии Нижнего Тагила. Трамваи — экскурсионные. Их будут сдавать в аренду для выпускных, свадеб и любых мероприятий. Такой трамвай создан на основе серийной модели 71-415. Длина вагона — 16,5 метров, он имеет 29 мест для сидения, общая вместимость — 199 человек.

В Нижний Тагил (Свердловская область) привезли два «ретротрамвая» производства «Уралтрансмаша», ради которых 12 августа город посетят полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев, помощник президента, бывший министр культуры Владимир Мединский и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Видео поделился глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев на личной странице в соцсети «ВКонтакте». «Два „ретротрамвая“ производства „Уралтрансмаша“ только что прибыли в Нижний Тагил. Сейчас идет выгрузка. Завтра покажу экскурсионный транспорт — подарок городу на юбилей от областных властей — в действии», — написал Пинаев. «Ретротрамваи» для Нижнего Тагила к 300-летию подготовил Екатеринбург. Их изготавливает в Екатеринбурге дочерняя компания «Уралвагонзавода» «Уралтрансмаш». Высокопоставленные чиновники приедут в свердловский город ради таких трамваев. Делегация должна проехать по улицам города на трамвае, говорится на сайте мэрии Нижнего Тагила. Трамваи — экскурсионные. Их будут сдавать в аренду для выпускных, свадеб и любых мероприятий. Такой трамвай создан на основе серийной модели 71-415. Длина вагона — 16,5 метров, он имеет 29 мест для сидения, общая вместимость — 199 человек.