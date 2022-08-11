Риэлторы раскрыли, как продать квартиру в ХМАО быстрее в два раза. Инфографика

12 августа 2022 в 16:17 Размер текста - 17 +

20% покупателей не смотрят квартиры без фотографий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители ХМАО чаще покупают квартиры, в объявлении о продаже которых опубликованы качественные фотографии или видео. Риэлторы считают, что подобное жилье продается в два раза быстрее. Исследование для URA.RU провела компания «Этажи». «Объекты с качественным медиаконтентом в два раза чаще просматриваются на сайтах и продаются два раза быстрее, чем аналогичные варианты без фотографий или с некачественными фотографиями. При этом 20% покупателей вообще не смотрят квартиры без фотографий», — рассказала корреспонденту URA.RU руководитель исследовательского центра компании «Этажи» Валерия Яхина. При этом 85% потенциальных покупателей в регионе готовы потратить на квартиру больше своего изначального бюджета, если им понравятся фотографии. «Даже самую хорошую квартиру может испортить ее плохая визуализация. Это чревато не только тем, что срок продажи может вырасти вдвое, но и приведет к продаже ниже рыночной цены», — добавляет Яхина. Ранее URA.RU рассказывало, где в Сургуте быстрее всего продаются квартиры. Оказалось, что чаще сургутяне покупают жилье в Северном жилом районе. На продажу в среднем уходит меньше месяца. Фото: URA.RU

Жители ХМАО чаще покупают квартиры, в объявлении о продаже которых опубликованы качественные фотографии или видео. Риэлторы считают, что подобное жилье продается в два раза быстрее. Исследование для URA.RU провела компания «Этажи». «Объекты с качественным медиаконтентом в два раза чаще просматриваются на сайтах и продаются два раза быстрее, чем аналогичные варианты без фотографий или с некачественными фотографиями. При этом 20% покупателей вообще не смотрят квартиры без фотографий», — рассказала корреспонденту URA.RU руководитель исследовательского центра компании «Этажи» Валерия Яхина. При этом 85% потенциальных покупателей в регионе готовы потратить на квартиру больше своего изначального бюджета, если им понравятся фотографии. «Даже самую хорошую квартиру может испортить ее плохая визуализация. Это чревато не только тем, что срок продажи может вырасти вдвое, но и приведет к продаже ниже рыночной цены», — добавляет Яхина. Ранее URA.RU рассказывало, где в Сургуте быстрее всего продаются квартиры. Оказалось, что чаще сургутяне покупают жилье в Северном жилом районе. На продажу в среднем уходит меньше месяца.