Парковку в центре Екатеринбурга хотят перенести под землю. Фото

12 августа 2022 в 15:02 Размер текста - 17 +

Представители «Атмосфеста» уверены, что проект можно реализовать, если его поддержат екатеринбуржцы Фото: Размик Закарян © URA.RU Организаторы фестиваля ландшафтного искусства «Атмосфест» проводят опрос по благоустройству площади 1905 года. В частности, они предлагают перенести парковку под землю и сделать ее многоуровневой. Объявление с голосованием заметил корреспондент URA.RU во время презентации «Атмофеста». «Мы проводим голосование за реализацию проекта по благоустройству площади 1905 года. В проекте предусмотрены зеленый сквер, многоуровневая подземная парковка, планируемая станция метро, место для ледового городка», — говорится в анонсе опроса. Также указано, что проект пока находится на этапе эскиза. Его детальная доработка и дальнейшие согласования будут проводиться после того, как у инициативы появится активная поддержка от жителей Екатеринбурга. В настоящий момент площадь 1905 года в четвертый раз превратилась в огромный зеленый сад — стартовал Евразийский фестиваль ландшафтного искусства «Атмосфест». Выставочные шоу-сады будут находиться здесь в ближайшие две недели. Все желающие могут проголосовать за проект благоустройства, перейдя по QR-коду Фото: корреспондент URA.RU

Организаторы фестиваля ландшафтного искусства «Атмосфест» проводят опрос по благоустройству площади 1905 года. В частности, они предлагают перенести парковку под землю и сделать ее многоуровневой. Объявление с голосованием заметил корреспондент URA.RU во время презентации «Атмофеста». «Мы проводим голосование за реализацию проекта по благоустройству площади 1905 года. В проекте предусмотрены зеленый сквер, многоуровневая подземная парковка, планируемая станция метро, место для ледового городка», — говорится в анонсе опроса. Также указано, что проект пока находится на этапе эскиза. Его детальная доработка и дальнейшие согласования будут проводиться после того, как у инициативы появится активная поддержка от жителей Екатеринбурга. В настоящий момент площадь 1905 года в четвертый раз превратилась в огромный зеленый сад — стартовал Евразийский фестиваль ландшафтного искусства «Атмосфест». Выставочные шоу-сады будут находиться здесь в ближайшие две недели.