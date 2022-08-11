11 августа 2022

Парковку в центре Екатеринбурга хотят перенести под землю. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Подборка заведений с летними верандами. Екатеринбург, площадь 1905 года
Представители «Атмосфеста» уверены, что проект можно реализовать, если его поддержат екатеринбуржцы Фото:

Организаторы фестиваля ландшафтного искусства «Атмосфест» проводят опрос по благоустройству площади 1905 года. В частности, они предлагают перенести парковку под землю и сделать ее многоуровневой. Объявление с голосованием заметил корреспондент URA.RU во время презентации «Атмофеста».

«Мы проводим голосование за реализацию проекта по благоустройству площади 1905 года. В проекте предусмотрены зеленый сквер, многоуровневая подземная парковка, планируемая станция метро, место для ледового городка», — говорится в анонсе опроса.

Также указано, что проект пока находится на этапе эскиза. Его детальная доработка и дальнейшие согласования будут проводиться после того, как у инициативы появится активная поддержка от жителей Екатеринбурга.

В настоящий момент площадь 1905 года в четвертый раз превратилась в огромный зеленый сад — стартовал Евразийский фестиваль ландшафтного искусства «Атмосфест». Выставочные шоу-сады будут находиться здесь в ближайшие две недели.

Все желающие могут проголосовать за проект благоустройства, перейдя по QR-коду
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Организаторы фестиваля ландшафтного искусства «Атмосфест» проводят опрос по благоустройству площади 1905 года. В частности, они предлагают перенести парковку под землю и сделать ее многоуровневой. Объявление с голосованием заметил корреспондент URA.RU во время презентации «Атмофеста». «Мы проводим голосование за реализацию проекта по благоустройству площади 1905 года. В проекте предусмотрены зеленый сквер, многоуровневая подземная парковка, планируемая станция метро, место для ледового городка», — говорится в анонсе опроса. Также указано, что проект пока находится на этапе эскиза. Его детальная доработка и дальнейшие согласования будут проводиться после того, как у инициативы появится активная поддержка от жителей Екатеринбурга. В настоящий момент площадь 1905 года в четвертый раз превратилась в огромный зеленый сад — стартовал Евразийский фестиваль ландшафтного искусства «Атмосфест». Выставочные шоу-сады будут находиться здесь в ближайшие две недели.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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