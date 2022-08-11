Организаторы фестиваля ландшафтного искусства «Атмосфест» проводят опрос по благоустройству площади 1905 года. В частности, они предлагают перенести парковку под землю и сделать ее многоуровневой. Объявление с голосованием заметил корреспондент URA.RU во время презентации «Атмофеста».
«Мы проводим голосование за реализацию проекта по благоустройству площади 1905 года. В проекте предусмотрены зеленый сквер, многоуровневая подземная парковка, планируемая станция метро, место для ледового городка», — говорится в анонсе опроса.
Также указано, что проект пока находится на этапе эскиза. Его детальная доработка и дальнейшие согласования будут проводиться после того, как у инициативы появится активная поддержка от жителей Екатеринбурга.
В настоящий момент площадь 1905 года в четвертый раз превратилась в огромный зеленый сад — стартовал Евразийский фестиваль ландшафтного искусства «Атмосфест». Выставочные шоу-сады будут находиться здесь в ближайшие две недели.
Все желающие могут проголосовать за проект благоустройства, перейдя по QR-коду
Фото: корреспондент URA.RU
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»
Организаторы фестиваля ландшафтного искусства «Атмосфест» проводят опрос по благоустройству площади 1905 года. В частности, они предлагают перенести парковку под землю и сделать ее многоуровневой. Объявление с голосованием заметил корреспондент URA.RU во время презентации «Атмофеста». «Мы проводим голосование за реализацию проекта по благоустройству площади 1905 года. В проекте предусмотрены зеленый сквер, многоуровневая подземная парковка, планируемая станция метро, место для ледового городка», — говорится в анонсе опроса. Также указано, что проект пока находится на этапе эскиза. Его детальная доработка и дальнейшие согласования будут проводиться после того, как у инициативы появится активная поддержка от жителей Екатеринбурга. В настоящий момент площадь 1905 года в четвертый раз превратилась в огромный зеленый сад — стартовал Евразийский фестиваль ландшафтного искусства «Атмосфест». Выставочные шоу-сады будут находиться здесь в ближайшие две недели.