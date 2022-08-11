11 августа 2022

Жители деревни в ХМАО боятся возвращения медведя. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Перевозка трех бурых медвежат из аэропорта Кольцово в Хабаровск. Екатеринбург, медведи, грузовой терминал, перевозка животных, пьет молоко, медвежата
Медвежонок пришел к людям на запах еды Фото:

Жители Сургутского района ХМАО опасаются возвращения медвежонка из болота. Животное видели возле жилых домов деревни Ульт-Ягун. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал и. о. главы населенного пункта Евгений Головин.

«Следы медвежонка появились недалеко от жилого дома. Посмотрели, куда он мог пойти, и получилось, что, вероятнее всего, животное ушло на болото, которое рядом находится. Нам важно понять — вернется медвежонок обратно или нет. Вот если он вернется, то будем думать, что дальше делать», — сказал Головин. Власти уже предупредили жителей о необходимости быть бдительными. Как правило, рядом с медвежатами ходит взрослая мама-медведица, которая может представлять опасность, защищая свое потомство.

Местные жители, обнаружившие следы медвежонка в Сургутском районе, сделали фотографию, которая разошлась по интернету. Ранее URA.RU сообщало об убийстве медвежонка аборигеном ХМАО. Он жаловался, что животное разоряло его угодья.

Фотография следов медвежонка сразу разлетелась в соцсетях
Фото:

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Жители Сургутского района ХМАО опасаются возвращения медвежонка из болота. Животное видели возле жилых домов деревни Ульт-Ягун. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал и. о. главы населенного пункта Евгений Головин. «Следы медвежонка появились недалеко от жилого дома. Посмотрели, куда он мог пойти, и получилось, что, вероятнее всего, животное ушло на болото, которое рядом находится. Нам важно понять — вернется медвежонок обратно или нет. Вот если он вернется, то будем думать, что дальше делать», — сказал Головин. Власти уже предупредили жителей о необходимости быть бдительными. Как правило, рядом с медвежатами ходит взрослая мама-медведица, которая может представлять опасность, защищая свое потомство. Местные жители, обнаружившие следы медвежонка в Сургутском районе, сделали фотографию, которая разошлась по интернету. Ранее URA.RU сообщало об убийстве медвежонка аборигеном ХМАО. Он жаловался, что животное разоряло его угодья.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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