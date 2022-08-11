Жители деревни в ХМАО боятся возвращения медведя. Фото

12 августа 2022 в 15:16 Размер текста - 17 +

Медвежонок пришел к людям на запах еды Фото: Анна Майорова © URA.RU Жители Сургутского района ХМАО опасаются возвращения медвежонка из болота. Животное видели возле жилых домов деревни Ульт-Ягун. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал и. о. главы населенного пункта Евгений Головин. «Следы медвежонка появились недалеко от жилого дома. Посмотрели, куда он мог пойти, и получилось, что, вероятнее всего, животное ушло на болото, которое рядом находится. Нам важно понять — вернется медвежонок обратно или нет. Вот если он вернется, то будем думать, что дальше делать», — сказал Головин. Власти уже предупредили жителей о необходимости быть бдительными. Как правило, рядом с медвежатами ходит взрослая мама-медведица, которая может представлять опасность, защищая свое потомство. Местные жители, обнаружившие следы медвежонка в Сургутском районе, сделали фотографию, которая разошлась по интернету. Ранее URA.RU сообщало об убийстве медвежонка аборигеном ХМАО. Он жаловался, что животное разоряло его угодья. Фотография следов медвежонка сразу разлетелась в соцсетях Фото: Вестник Сургутского района

Жители Сургутского района ХМАО опасаются возвращения медвежонка из болота. Животное видели возле жилых домов деревни Ульт-Ягун. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал и. о. главы населенного пункта Евгений Головин. «Следы медвежонка появились недалеко от жилого дома. Посмотрели, куда он мог пойти, и получилось, что, вероятнее всего, животное ушло на болото, которое рядом находится. Нам важно понять — вернется медвежонок обратно или нет. Вот если он вернется, то будем думать, что дальше делать», — сказал Головин. Власти уже предупредили жителей о необходимости быть бдительными. Как правило, рядом с медвежатами ходит взрослая мама-медведица, которая может представлять опасность, защищая свое потомство. Местные жители, обнаружившие следы медвежонка в Сургутском районе, сделали фотографию, которая разошлась по интернету. Ранее URA.RU сообщало об убийстве медвежонка аборигеном ХМАО. Он жаловался, что животное разоряло его угодья.