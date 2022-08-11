Жители Сургутского района ХМАО опасаются возвращения медвежонка из болота. Животное видели возле жилых домов деревни Ульт-Ягун. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал и. о. главы населенного пункта Евгений Головин.
«Следы медвежонка появились недалеко от жилого дома. Посмотрели, куда он мог пойти, и получилось, что, вероятнее всего, животное ушло на болото, которое рядом находится. Нам важно понять — вернется медвежонок обратно или нет. Вот если он вернется, то будем думать, что дальше делать», — сказал Головин. Власти уже предупредили жителей о необходимости быть бдительными. Как правило, рядом с медвежатами ходит взрослая мама-медведица, которая может представлять опасность, защищая свое потомство.
Местные жители, обнаружившие следы медвежонка в Сургутском районе, сделали фотографию, которая разошлась по интернету. Ранее URA.RU сообщало об убийстве медвежонка аборигеном ХМАО. Он жаловался, что животное разоряло его угодья.
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