В Москве экстренно сел самолет «Уральских авиалиний»

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший из Москвы в Сочи, экстренно посадили в Домодедово из-за отказа двигателя. Инцидент произошел 11 августа.
«11 августа в 09.03 по московскому времени. После взлета в районе „TOGMO“ на эшелоне FL200 экипаж самолета А-321 доложил об отказе СУ №2. Решение КВС возврат на аэродром вылета Москва (Домодедово). КВС объявил сигнал „Пан-пан“», — сообщил telegram-канал Aviaincident.
URA.RU обратилось в пресс-службу «Уральских авиалиний» для уточнения информации. «Самолет исправен, выполняет рейсы согласно полетному графику», — отметили там.
Ранее сообщалось об изменении курса самолета «Уральских авиалиний», следовавшего из Екатеринбурга в Сочи. Командир воздушного судна отклонился от маршрута из-за появления неизвестного самолета. Инцидент произошел над Черным морем, в 50 километрах от берега.
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