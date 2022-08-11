11 августа 2022

В Москве экстренно сел самолет «Уральских авиалиний»

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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, самолет
Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Москве из-за отказа двигателя Фото:

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший из Москвы в Сочи, экстренно посадили в Домодедово из-за отказа двигателя. Инцидент произошел 11 августа.

«11 августа в 09.03 по московскому времени. После взлета в районе „TOGMO“ на эшелоне FL200 экипаж самолета А-321 доложил об отказе СУ №2. Решение КВС возврат на аэродром вылета Москва (Домодедово). КВС объявил сигнал „Пан-пан“», — сообщил telegram-канал Aviaincident.

URA.RU обратилось в пресс-службу «Уральских авиалиний» для уточнения информации. «Самолет исправен, выполняет рейсы согласно полетному графику», — отметили там.

Ранее сообщалось об изменении курса самолета «Уральских авиалиний», следовавшего из Екатеринбурга в Сочи. Командир воздушного судна отклонился от маршрута из-за появления неизвестного самолета. Инцидент произошел над Черным морем, в 50 километрах от берега.

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Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший из Москвы в Сочи, экстренно посадили в Домодедово из-за отказа двигателя. Инцидент произошел 11 августа. «11 августа в 09.03 по московскому времени. После взлета в районе „TOGMO“ на эшелоне FL200 экипаж самолета А-321 доложил об отказе СУ №2. Решение КВС возврат на аэродром вылета Москва (Домодедово). КВС объявил сигнал „Пан-пан“», — сообщил telegram-канал Aviaincident. URA.RU обратилось в пресс-службу «Уральских авиалиний» для уточнения информации. «Самолет исправен, выполняет рейсы согласно полетному графику», — отметили там. Ранее сообщалось об изменении курса самолета «Уральских авиалиний», следовавшего из Екатеринбурга в Сочи. Командир воздушного судна отклонился от маршрута из-за появления неизвестного самолета. Инцидент произошел над Черным морем, в 50 километрах от берега.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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