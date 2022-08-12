Свердловчане столкнулись с дефицитом препарата от эпилепсии

Жители Свердловской области столкнулись с дефицитом препарата от эпилепсии «Лирика». С полок городских аптек исчез препарат в форме таблеток. При этом замена препарата аналогами может не подойти больному человеку. Об этом рассказали читатели URA.RU.
«У дочери эпилепсия. Ей прописана дозировка 75 мг. Мы искали в разных аптеках Екатеринбурга. Нигде не можем купить. Наш врач сказала, что „Лирику“ больше не будут ввозить в Россию, а замена препарата опасна тем, что другое лекарство может не подойти», — говорит собеседник агентства.
По словам другой горожанки, в области препарата нет давно. «Мы живем в Краснотурьинске. Аптек в городе немного, и там препарата нет. Причем нет его несколько месяцев. Приходится искать остатки в интернет-магазинах и заказывать. Переживаю, что скоро нигде не будет „Лирики“», — посетовала горожанка.
Показания к применению препарата «Лирика»:
- Лечение нейропатической боли у взрослых;
- В качестве дополнительной терапии у людей с парциальными судорожными приступами, сопровождающимися или не сопровождающимися вторичной генерализацией;
- Лечение генерализованного тревожного расстройства у взрослых;
- Лечение фибромиалгии у взрослых.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в Росздравнадзор по Свердловской области. Там попросили направить вопросы на электронную почту. В ведомство направлен официальный запрос.
Ранее агентство писало, что в больницах Екатеринбурга родители не могут получить жизненно важное для детей лекарство — противосудорожный препарат «Зонегран». Его назначают при лечении эпилептических припадков.
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