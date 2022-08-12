Свердловчане столкнулись с дефицитом препарата от эпилепсии

Из аптек Свердловской области пропал препарат «Лирика» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Свердловской области столкнулись с дефицитом препарата от эпилепсии «Лирика». С полок городских аптек исчез препарат в форме таблеток. При этом замена препарата аналогами может не подойти больному человеку. Об этом рассказали читатели URA.RU.

«У дочери эпилепсия. Ей прописана дозировка 75 мг. Мы искали в разных аптеках Екатеринбурга. Нигде не можем купить. Наш врач сказала, что „Лирику“ больше не будут ввозить в Россию, а замена препарата опасна тем, что другое лекарство может не подойти», — говорит собеседник агентства.

По словам другой горожанки, в области препарата нет давно. «Мы живем в Краснотурьинске. Аптек в городе немного, и там препарата нет. Причем нет его несколько месяцев. Приходится искать остатки в интернет-магазинах и заказывать. Переживаю, что скоро нигде не будет „Лирики“», — посетовала горожанка.

Показания к применению препарата «Лирика»:

Лечение нейропатической боли у взрослых;

В качестве дополнительной терапии у людей с парциальными судорожными приступами, сопровождающимися или не сопровождающимися вторичной генерализацией;

Лечение генерализованного тревожного расстройства у взрослых;

Лечение фибромиалгии у взрослых.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в Росздравнадзор по Свердловской области. Там попросили направить вопросы на электронную почту. В ведомство направлен официальный запрос.

Ранее агентство писало, что в больницах Екатеринбурга родители не могут получить жизненно важное для детей лекарство — противосудорожный препарат «Зонегран». Его назначают при лечении эпилептических припадков.