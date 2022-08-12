Свердловчане столкнулись с дефицитом препарата от эпилепсии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нарушение режима самоизоляции жителями города. Курган, лавка, безработица, усталость, печаль, парк, лето, женщина, скамья
Из аптек Свердловской области пропал препарат «Лирика» Фото:

Жители Свердловской области столкнулись с дефицитом препарата от эпилепсии «Лирика». С полок городских аптек исчез препарат в форме таблеток. При этом замена препарата аналогами может не подойти больному человеку. Об этом рассказали читатели URA.RU.

«У дочери эпилепсия. Ей прописана дозировка 75 мг. Мы искали в разных аптеках Екатеринбурга. Нигде не можем купить. Наш врач сказала, что „Лирику“ больше не будут ввозить в Россию, а замена препарата опасна тем, что другое лекарство может не подойти», — говорит собеседник агентства.

По словам другой горожанки, в области препарата нет давно. «Мы живем в Краснотурьинске. Аптек в городе немного, и там препарата нет. Причем нет его несколько месяцев. Приходится искать остатки в интернет-магазинах и заказывать. Переживаю, что скоро нигде не будет „Лирики“», — посетовала горожанка.

Показания к применению препарата «Лирика»:

  • Лечение нейропатической боли у взрослых;
  • В качестве дополнительной терапии у людей с парциальными судорожными приступами, сопровождающимися или не сопровождающимися вторичной генерализацией;
  • Лечение генерализованного тревожного расстройства у взрослых;
  • Лечение фибромиалгии у взрослых.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в Росздравнадзор по Свердловской области. Там попросили направить вопросы на электронную почту. В ведомство направлен официальный запрос.

Ранее агентство писало, что в больницах Екатеринбурга родители не могут получить жизненно важное для детей лекарство — противосудорожный препарат «Зонегран». Его назначают при лечении эпилептических припадков.

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»

Жители Свердловской области столкнулись с дефицитом препарата от эпилепсии «Лирика». С полок городских аптек исчез препарат в форме таблеток. При этом замена препарата аналогами может не подойти больному человеку. Об этом рассказали читатели URA.RU. «У дочери эпилепсия. Ей прописана дозировка 75 мг. Мы искали в разных аптеках Екатеринбурга. Нигде не можем купить. Наш врач сказала, что „Лирику“ больше не будут ввозить в Россию, а замена препарата опасна тем, что другое лекарство может не подойти», — говорит собеседник агентства. По словам другой горожанки, в области препарата нет давно. «Мы живем в Краснотурьинске. Аптек в городе немного, и там препарата нет. Причем нет его несколько месяцев. Приходится искать остатки в интернет-магазинах и заказывать. Переживаю, что скоро нигде не будет „Лирики“», — посетовала горожанка. Показания к применению препарата «Лирика»: Редакция URA.RU обратилась за комментарием в Росздравнадзор по Свердловской области. Там попросили направить вопросы на электронную почту. В ведомство направлен официальный запрос. Ранее агентство писало, что в больницах Екатеринбурга родители не могут получить жизненно важное для детей лекарство — противосудорожный препарат «Зонегран». Его назначают при лечении эпилептических припадков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...