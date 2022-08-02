В больницах Екатеринбурга родители не могут получить жизненно важное для детей лекарство — противосудорожный препарат «Зонегран». Его назначают в качестве дополнительного лекарства при лечении парциальных эпилептических припадков. О проблеме рассказали читатели URA.RU.
«Ребенку-инвалиду не выдают „Зонегран“ уже два месяца. Мы получали его раньше в Первой детской поликлинике на улице Павла Шаманова,16. Медучреждение находится в Академическом районе Екатеринбурга», — поделился собеседник агентства.
Другая мама ребенка, нуждающегося в этом лекарстве, считает, что проблема с выдачей лекарства может быть связана с тем, что «Зонегран» иностранного производства. «Может, какие-то логистические проблемы сказались. Но даже при всем этом очень странно, что на время отсутствия жизненно важного препарата его не заменили никаким аналогом. Насколько знаю, в России есть собственные производители подобного лекарства», — посетовала она.
Редакция агентства обратилась за комментарием в приемную главного врача медучреждения. На звонок корреспондента никто не ответил. Также запрос был направлен в региональный минздрав. В ведомстве URA.RU пояснили, что препарат «Зонегран» будет поставлен на следующей неделе. «Отметим, что он не входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, закупаемых за счет средств федерального бюджета, поэтому был закуплен дополнительно на средства, выделенные из бюджета Свердловской области», — сказано в сообщении.
На сегодняшний день фармацевтический рынок России предлагает аналоги «Зонеграна»:
Габапентин;
Дибуфелон;
Кепайра-Веро;
Конвалис;
Ламотриджин;
Леветинол;
Леветирацетам;
Паглюверин;
Прегабалин.
Ранее агентство писало, что в Екатеринбурге закончились препараты, нейтрализующие цитокиновый шторм при тяжелом и среднетяжелом течении коронавирусной пневмонии. Речь идет о так называемых блокаторах интерлейкина — группе лекарств, регулирующих иммунный ответ организма на инфекцию. Наиболее популярный и эффективный препарат «Артлегия» в крайнем дефиците как в ковидных стационарах, так и в аптеках.
В больницах Екатеринбурга родители не могут получить жизненно важное для детей лекарство — противосудорожный препарат «Зонегран». Его назначают в качестве дополнительного лекарства при лечении парциальных эпилептических припадков. О проблеме рассказали читатели URA.RU. «Ребенку-инвалиду не выдают „Зонегран“ уже два месяца. Мы получали его раньше в Первой детской поликлинике на улице Павла Шаманова,16. Медучреждение находится в Академическом районе Екатеринбурга», — поделился собеседник агентства. Другая мама ребенка, нуждающегося в этом лекарстве, считает, что проблема с выдачей лекарства может быть связана с тем, что «Зонегран» иностранного производства. «Может, какие-то логистические проблемы сказались. Но даже при всем этом очень странно, что на время отсутствия жизненно важного препарата его не заменили никаким аналогом. Насколько знаю, в России есть собственные производители подобного лекарства», — посетовала она. Редакция агентства обратилась за комментарием в приемную главного врача медучреждения. На звонок корреспондента никто не ответил. Также запрос был направлен в региональный минздрав. В ведомстве URA.RU пояснили, что препарат «Зонегран» будет поставлен на следующей неделе. «Отметим, что он не входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, закупаемых за счет средств федерального бюджета, поэтому был закуплен дополнительно на средства, выделенные из бюджета Свердловской области», — сказано в сообщении. На сегодняшний день фармацевтический рынок России предлагает аналоги «Зонеграна»: Ранее агентство писало, что в Екатеринбурге закончились препараты, нейтрализующие цитокиновый шторм при тяжелом и среднетяжелом течении коронавирусной пневмонии. Речь идет о так называемых блокаторах интерлейкина — группе лекарств, регулирующих иммунный ответ организма на инфекцию. Наиболее популярный и эффективный препарат «Артлегия» в крайнем дефиците как в ковидных стационарах, так и в аптеках. В России объем продаж лекарств увеличился на 50% после начала спецоперации РФ на Украине. Специалисты отмечали, что из-за скупки лекарств может появиться искусственный дефицит. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко ранее сообщил, что в стране сформированы запасы медикаментов.