Свердловчане не могут получить противосудорожный препарат «Зонегран» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В больницах Екатеринбурга родители не могут получить жизненно важное для детей лекарство — противосудорожный препарат «Зонегран». Его назначают в качестве дополнительного лекарства при лечении парциальных эпилептических припадков. О проблеме рассказали читатели URA.RU.

«Ребенку-инвалиду не выдают „Зонегран“ уже два месяца. Мы получали его раньше в Первой детской поликлинике на улице Павла Шаманова,16. Медучреждение находится в Академическом районе Екатеринбурга», — поделился собеседник агентства.

Другая мама ребенка, нуждающегося в этом лекарстве, считает, что проблема с выдачей лекарства может быть связана с тем, что «Зонегран» иностранного производства. «Может, какие-то логистические проблемы сказались. Но даже при всем этом очень странно, что на время отсутствия жизненно важного препарата его не заменили никаким аналогом. Насколько знаю, в России есть собственные производители подобного лекарства», — посетовала она.

Редакция агентства обратилась за комментарием в приемную главного врача медучреждения. На звонок корреспондента никто не ответил. Также запрос был направлен в региональный минздрав. В ведомстве URA.RU пояснили, что препарат «Зонегран» будет поставлен на следующей неделе. «Отметим, что он не входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, закупаемых за счет средств федерального бюджета, поэтому был закуплен дополнительно на средства, выделенные из бюджета Свердловской области», — сказано в сообщении.

На сегодняшний день фармацевтический рынок России предлагает аналоги «Зонеграна»:

Габапентин;

Дибуфелон;

Кепайра-Веро;

Конвалис;

Ламотриджин;

Леветинол;

Леветирацетам;

Паглюверин;

Прегабалин.

Ранее агентство писало, что в Екатеринбурге закончились препараты, нейтрализующие цитокиновый шторм при тяжелом и среднетяжелом течении коронавирусной пневмонии. Речь идет о так называемых блокаторах интерлейкина — группе лекарств, регулирующих иммунный ответ организма на инфекцию. Наиболее популярный и эффективный препарат «Артлегия» в крайнем дефиците как в ковидных стационарах, так и в аптеках.

В России объем продаж лекарств увеличился на 50% после начала спецоперации РФ на Украине. Специалисты отмечали, что из-за скупки лекарств может появиться искусственный дефицит. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко ранее сообщил, что в стране сформированы запасы медикаментов.

Инфографика: URA.RU