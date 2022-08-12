Красная дорожка в этот день видела как столичных гостей, так и региональных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге в МТС Live Холл (Екатеринбург-Экспо) состоялось открытие Первого международного кинофестиваля дебютных фильмов Евразийского континента «Одна шестая». Старт мероприятию дал проход по красной дорожке звезд российского кино и свердловских VIP. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

Так, в вечерних нарядах перед открытием кинофестиваля засветились такие артисты, как Евгений Цыганов (фильмы «Битва за Севастополь», «Питер FM», «Оттепель»), Маруся Климова (сериалы «Звоните ДиКаприо!», «Проект „Анна Николаевна“»), Анна Котова-Дерябина («Аритмия», «Мылодрама», «Учителя»), Елизавета Шакира (сериалы «Нулевой пациент», «Контейнер», «Содержанки»).

Также среди почетных гостей кинофестиваля замечены такие известные персоны региона, как заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, начальник управления культуры администрации города Илья Марков, директор фестиваля Ural Music Night Евгений Горенбург, участницы «Мисс Екатеринбург-2022».

«Мы смогли собрать очень интересную программу — это Средняя Азия и Россия. Авторы неизвестные, это будет их дебют», — заявил президент «Одной шестой» Алексей Федорченко. Он также подчеркнул, что появление нового кинофестиваля поможет вырасти не только представителям киноиндустрии, но и самому Екатеринбургу.

Актриса Юлия Снигирь, известная по ролям в фильмах «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть», «Великая» и «Обитаемый остров», считает, что такой фестиваль, как «Одна шестая», помогает давать дорогу начинающим режиссерам. «Сейчас у них [дебютантов] в связи с некоторыми событиями в мире не так много возможностей где-то себя проявить, хорошо, что есть такой фестиваль, где они могут это сделать», — рассказала актриса. Она как член жюри будет наравне с екатеринбуржцами посещать показы фильмов и определять лучшие из них по четырем номинациями.

Так, начиная с 13 августа, любой желающий может прийти в ККТ «Космос», чтобы ознакомиться с конкурсными работами участников кинофестиваля «Одна шестая». По итогу жюри выберет лучшие фильмы среди игрового и неигрового кино в таких номинациях, как: «Лучший международный игровой дебют», «Лучший международный неигровой дебют», «Лучший российский игровой дебют», «Лучший российский неигровой дебют».

Международный кинофестиваль дебютов Евразийского континента «Одна шестая» пройдет в Екатеринбурге с 12 по 17 августа. В программе фестиваля — творческие вечера, кинопоказы и круглые столы. Гостей фестиваля ждет неделя спецпоказов фильмов уральских кинематографистов и дебютантов из Турции, Казахстана, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Словении.

Актриса Анна Котова-Дерябина («Аритмия», «Мылодрама») прибыла на красную дорожку сразу после самолета Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ее коллега по сериалу «Мылодрама» Маруся Климова сияла на открытии фестиваля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Актриса Елизавета Шакира из сериала «Нулевой пациент» красовалась на красной дорожке в ярком цветочном платье Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Директор Свердловской киностудии Вадим Шадрин (в центре) прибыл на открытие «Одной шестой» вместе с режиссером фильма «Поддельники» Евгением Григорьевым Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Красивых девушек в этот вечер возле« Экспо» было много

В качестве почетных гостей на фестивале «Одна шестая» были и актриса Юлия Снигирь с мужем Евгением Цыгановым Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На международном фестивале не обошлось и без гостей из Европы — одним из членов жюри стал генеральный директор кинокомпании Revolver Паоло Мария Спина из Италии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ведущими церемонии открытия стали актриса Ирина Старшенбаум, известная по ролям в таких фильмах, как «Притяжение», «Т-34», «Лето», «Общага», «Лед», и актер Егор Корешков, прославившийся благодаря картинам «Горько!», «Стиляги», «Отель «Элеон», «257 причин, чтобы жить» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент «Одной шестой» Алексей Федорченко торжественно открыл фестиваль Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Павел Креков тоже поприсутствовал на открытии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU