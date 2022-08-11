11 августа 2022

Скандал с изнасилованной в Перми кошкой дошел до Госдумы

© Служба новостей «URA.RU»
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29 конференция челябинского регионального отделения партии Единая Россия. Челябинск, мякуш владимир, бурматов владимир
Владимир Бурматов (справа) предложил ужесточить наказание для несовершеннолетних за издевательства над животными Фото:

Депутат Госдумы Владимир Бурматов потребовал ужесточить ответственность детей за жестокое обращение с животными. Для этого, заявил URA.RU Бурматов, необходимо внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Поводом послужила история об изнасиловании в Перми кошки. В издевательствах над животным подозреваются подростки.

«Если преступление по отношению к животному остается без наказания — случается рецидив по отношению к человеку. Пока наказание по статье о жестком обращении с животными не охватывает 100 процентов случаев, поэтому нужно ввести и административную ответственность», — сказал Бурматов.

URA.RU рассказывало, что замученное животное обнаружила хозяйка питомца, проживающая в частном секторе микрорайона Голованово. Женщина отвезла кошку в ветеринарную клинику, где выяснилось, что животное было изнасиловано инородным предметом.

Сейчас ветеринары борются за спасение жизни домашнего животного, кошке предстоит сложная операция. Пермские зоозащитники предполагают, что к издевательствам над кошкой могут быть причастны подростки из неблагополучной семьи, проживающие рядом с домом владелицы кошки.

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Депутат Госдумы Владимир Бурматов потребовал ужесточить ответственность детей за жестокое обращение с животными. Для этого, заявил URA.RU Бурматов, необходимо внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Поводом послужила история об изнасиловании в Перми кошки. В издевательствах над животным подозреваются подростки. «Если преступление по отношению к животному остается без наказания — случается рецидив по отношению к человеку. Пока наказание по статье о жестком обращении с животными не охватывает 100 процентов случаев, поэтому нужно ввести и административную ответственность», — сказал Бурматов. URA.RU рассказывало, что замученное животное обнаружила хозяйка питомца, проживающая в частном секторе микрорайона Голованово. Женщина отвезла кошку в ветеринарную клинику, где выяснилось, что животное было изнасиловано инородным предметом. Сейчас ветеринары борются за спасение жизни домашнего животного, кошке предстоит сложная операция. Пермские зоозащитники предполагают, что к издевательствам над кошкой могут быть причастны подростки из неблагополучной семьи, проживающие рядом с домом владелицы кошки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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