Скандал с изнасилованной в Перми кошкой дошел до Госдумы

Депутат Госдумы Владимир Бурматов потребовал ужесточить ответственность детей за жестокое обращение с животными. Для этого, заявил URA.RU Бурматов, необходимо внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Поводом послужила история об изнасиловании в Перми кошки. В издевательствах над животным подозреваются подростки.
«Если преступление по отношению к животному остается без наказания — случается рецидив по отношению к человеку. Пока наказание по статье о жестком обращении с животными не охватывает 100 процентов случаев, поэтому нужно ввести и административную ответственность», — сказал Бурматов.
URA.RU рассказывало, что замученное животное обнаружила хозяйка питомца, проживающая в частном секторе микрорайона Голованово. Женщина отвезла кошку в ветеринарную клинику, где выяснилось, что животное было изнасиловано инородным предметом.
Сейчас ветеринары борются за спасение жизни домашнего животного, кошке предстоит сложная операция. Пермские зоозащитники предполагают, что к издевательствам над кошкой могут быть причастны подростки из неблагополучной семьи, проживающие рядом с домом владелицы кошки.
Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»
Депутат Госдумы Владимир Бурматов потребовал ужесточить ответственность детей за жестокое обращение с животными. Для этого, заявил URA.RU Бурматов, необходимо внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Поводом послужила история об изнасиловании в Перми кошки. В издевательствах над животным подозреваются подростки. «Если преступление по отношению к животному остается без наказания — случается рецидив по отношению к человеку. Пока наказание по статье о жестком обращении с животными не охватывает 100 процентов случаев, поэтому нужно ввести и административную ответственность», — сказал Бурматов. URA.RU рассказывало, что замученное животное обнаружила хозяйка питомца, проживающая в частном секторе микрорайона Голованово. Женщина отвезла кошку в ветеринарную клинику, где выяснилось, что животное было изнасиловано инородным предметом. Сейчас ветеринары борются за спасение жизни домашнего животного, кошке предстоит сложная операция. Пермские зоозащитники предполагают, что к издевательствам над кошкой могут быть причастны подростки из неблагополучной семьи, проживающие рядом с домом владелицы кошки.