11 августа 2022

В челябинской бане нашли тело младенца

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура Челябинской области и следственный комитет. Челябинск, следственный комитет
В происшествии разбирается Следственный комитет Фото:

В Кизильском районе Челябинской области в бане нашли тело новорожденного ребенка. Причину смерти младенца предстоит установить экспертам, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Тело ребенка нашли в бане на территории частного дома в поселке Зингейский. По предварительным данным, его мать установлена — это 36-летняя местная жительница, на учете по беременности не состояла. Экспертам предстоит установить, родился ребенок живым и был брошен матерью, или же мертвым», — рассказал источник.

В пресс-службу СУ СКР области направлен запрос. Комментарий там предоставят позднее.

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В Кизильском районе Челябинской области в бане нашли тело новорожденного ребенка. Причину смерти младенца предстоит установить экспертам, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «Тело ребенка нашли в бане на территории частного дома в поселке Зингейский. По предварительным данным, его мать установлена — это 36-летняя местная жительница, на учете по беременности не состояла. Экспертам предстоит установить, родился ребенок живым и был брошен матерью, или же мертвым», — рассказал источник. В пресс-службу СУ СКР области направлен запрос. Комментарий там предоставят позднее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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