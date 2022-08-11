В челябинской бане нашли тело младенца

12 августа 2022 в 15:54 Размер текста - 17 +

В происшествии разбирается Следственный комитет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Кизильском районе Челябинской области в бане нашли тело новорожденного ребенка. Причину смерти младенца предстоит установить экспертам, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «Тело ребенка нашли в бане на территории частного дома в поселке Зингейский. По предварительным данным, его мать установлена — это 36-летняя местная жительница, на учете по беременности не состояла. Экспертам предстоит установить, родился ребенок живым и был брошен матерью, или же мертвым», — рассказал источник. В пресс-службу СУ СКР области направлен запрос. Комментарий там предоставят позднее.

В Кизильском районе Челябинской области в бане нашли тело новорожденного ребенка. Причину смерти младенца предстоит установить экспертам, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «Тело ребенка нашли в бане на территории частного дома в поселке Зингейский. По предварительным данным, его мать установлена — это 36-летняя местная жительница, на учете по беременности не состояла. Экспертам предстоит установить, родился ребенок живым и был брошен матерью, или же мертвым», — рассказал источник. В пресс-службу СУ СКР области направлен запрос. Комментарий там предоставят позднее.