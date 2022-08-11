В челябинской бане нашли тело младенца

В происшествии разбирается Следственный комитет
В Кизильском районе Челябинской области в бане нашли тело новорожденного ребенка. Причину смерти младенца предстоит установить экспертам, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.
«Тело ребенка нашли в бане на территории частного дома в поселке Зингейский. По предварительным данным, его мать установлена — это 36-летняя местная жительница, на учете по беременности не состояла. Экспертам предстоит установить, родился ребенок живым и был брошен матерью, или же мертвым», — рассказал источник.
В пресс-службу СУ СКР области направлен запрос. Комментарий там предоставят позднее.
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