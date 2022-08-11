Шумкову представили нового начальника погрануправления ФСБ

12 августа 2022 в 16:44 Размер текста - 17 +

Юрий Кудрявцев (справа) стал начальником погрануправления Курганской и Тюменской областей Фото: Правительство Кургской области Губернатору Курганской области Вадиму Шумкову представили нового главу погрануправления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. Им стал Юрий Кудрявцев. Назначение произошло еще на прошлой неделе, однако официальная информация появилась 12 августа на сайте правительства Курганской области. «Юрий Кудрявцев назначен на должность Указом Президента Российской Федерации. Ранее он проходил службу в погрануправлениях по Чеченской Республике, Хабаровскому краю, Карачаево-Черкесской Республике. Награжден медалью „За отличие в охране государственной границы“», — сообщает пресс-служба губернатора Курганской области. В ведомстве ожидали официального представления нового руководителя губернатору Курганской области. За минувшую неделю новый руководитель ознакомился с делами в регионе и провел инспекцию границы. Ранее URA.RU писало об уходе бывшего начальника пограничного управления Курганской и Тюменской областей Михаила Коровина. На свой пост бывший глава погрануправления был назначен в 2017 году. Прослужил 5 лет и был уволен в запас.

Губернатору Курганской области Вадиму Шумкову представили нового главу погрануправления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. Им стал Юрий Кудрявцев. Назначение произошло еще на прошлой неделе, однако официальная информация появилась 12 августа на сайте правительства Курганской области. «Юрий Кудрявцев назначен на должность Указом Президента Российской Федерации. Ранее он проходил службу в погрануправлениях по Чеченской Республике, Хабаровскому краю, Карачаево-Черкесской Республике. Награжден медалью „За отличие в охране государственной границы“», — сообщает пресс-служба губернатора Курганской области. В ведомстве ожидали официального представления нового руководителя губернатору Курганской области. За минувшую неделю новый руководитель ознакомился с делами в регионе и провел инспекцию границы. Ранее URA.RU писало об уходе бывшего начальника пограничного управления Курганской и Тюменской областей Михаила Коровина. На свой пост бывший глава погрануправления был назначен в 2017 году. Прослужил 5 лет и был уволен в запас.