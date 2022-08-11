Пермякам предлагают вечернее общение с оленями

Пантоцентр «Оленья застава» в селе Беляевка (Пермский край) предлагает пермякам посетить вечернюю экскурсию в маральник — место, где живут маралы (особая разновидность пятнистого оленя). Подробности рассказали на странице пантоцентра в соцсетях.
«Уже в эту субботу гости курорта смогут увидеть наше стадо. Экскурсия будет не такой, как всегда. Обычно мы проводим экскурсии утром, но на этот раз отправимся к маралам вечером», — пояснили организаторы.
В пантоцентре отметили, что до этого времени все экскурсии были приостановлены из-за жары. Оленям тяжело в такую погоду, поэтому они прячутся в тени. Но сейчас по вечерам они выходят из леса и с ними можно пообщаться.
Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают новый тур — в самый маленький город края. Дорога и экскурсии по Чермозу займут один день.
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