Пермякам предлагают вечернее общение с оленями

12 августа 2022 в 16:10 Размер текста - 17 +

Вечером олени выходят из леса Фото: Анна Майорова © URA.RU Пантоцентр «Оленья застава» в селе Беляевка (Пермский край) предлагает пермякам посетить вечернюю экскурсию в маральник — место, где живут маралы (особая разновидность пятнистого оленя). Подробности рассказали на странице пантоцентра в соцсетях. «Уже в эту субботу гости курорта смогут увидеть наше стадо. Экскурсия будет не такой, как всегда. Обычно мы проводим экскурсии утром, но на этот раз отправимся к маралам вечером», — пояснили организаторы. В пантоцентре отметили, что до этого времени все экскурсии были приостановлены из-за жары. Оленям тяжело в такую погоду, поэтому они прячутся в тени. Но сейчас по вечерам они выходят из леса и с ними можно пообщаться. Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают новый тур — в самый маленький город края. Дорога и экскурсии по Чермозу займут один день.

Пантоцентр «Оленья застава» в селе Беляевка (Пермский край) предлагает пермякам посетить вечернюю экскурсию в маральник — место, где живут маралы (особая разновидность пятнистого оленя). Подробности рассказали на странице пантоцентра в соцсетях. «Уже в эту субботу гости курорта смогут увидеть наше стадо. Экскурсия будет не такой, как всегда. Обычно мы проводим экскурсии утром, но на этот раз отправимся к маралам вечером», — пояснили организаторы. В пантоцентре отметили, что до этого времени все экскурсии были приостановлены из-за жары. Оленям тяжело в такую погоду, поэтому они прячутся в тени. Но сейчас по вечерам они выходят из леса и с ними можно пообщаться. Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают новый тур — в самый маленький город края. Дорога и экскурсии по Чермозу займут один день.