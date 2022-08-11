11 августа 2022

Пермякам предлагают вечернее общение с оленями

© Служба новостей «URA.RU»
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Горнолыжный комплекс «Гора Белая». Свердловская область, олень, глаз, дикое животное
Вечером олени выходят из леса Фото:

Пантоцентр «Оленья застава» в селе Беляевка (Пермский край) предлагает пермякам посетить вечернюю экскурсию в маральник — место, где живут маралы (особая разновидность пятнистого оленя). Подробности рассказали на странице пантоцентра в соцсетях.

«Уже в эту субботу гости курорта смогут увидеть наше стадо. Экскурсия будет не такой, как всегда. Обычно мы проводим экскурсии утром, но на этот раз отправимся к маралам вечером», — пояснили организаторы.

В пантоцентре отметили, что до этого времени все экскурсии были приостановлены из-за жары. Оленям тяжело в такую погоду, поэтому они прячутся в тени. Но сейчас по вечерам они выходят из леса и с ними можно пообщаться.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают новый тур — в самый маленький город края. Дорога и экскурсии по Чермозу займут один день.

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Пантоцентр «Оленья застава» в селе Беляевка (Пермский край) предлагает пермякам посетить вечернюю экскурсию в маральник — место, где живут маралы (особая разновидность пятнистого оленя). Подробности рассказали на странице пантоцентра в соцсетях. «Уже в эту субботу гости курорта смогут увидеть наше стадо. Экскурсия будет не такой, как всегда. Обычно мы проводим экскурсии утром, но на этот раз отправимся к маралам вечером», — пояснили организаторы. В пантоцентре отметили, что до этого времени все экскурсии были приостановлены из-за жары. Оленям тяжело в такую погоду, поэтому они прячутся в тени. Но сейчас по вечерам они выходят из леса и с ними можно пообщаться. Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают новый тур — в самый маленький город края. Дорога и экскурсии по Чермозу займут один день.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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