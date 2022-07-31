Пермякам предлагают новый тур — в самый маленький город края

Пермякам проведут экскурсии по самому маленькому городу края — Чермозу Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Пермякам предложили новый тур выходного дня в самый маленький город края — Чермоз. Организаторы экскурсии — проект «Живая история | Экскурсии по Перми и Уралу». Информацию о туре выложили на странице проекта в соцсети «ВКонтакте».

«Приглашаем Вас в самый солнечный и самый маленький город Пермского края — Чермоз. В 1761 году Николай Строганов основал здесь медеплавильный завод. Позднее завод был продан семье Лазаревых. Почти 200 лет Чермоз рос и развивался как заводское поселение. В нашем туре вы узнаете все самые интересные легенды города и исторические факты. За день мы обойдем весь город, и он уже не покажется вам таким маленьким», — указано в посте.

Во время однодневного тура пермяки посетят Храм Рождества Пресвятой Богородицы, построенный в 1836 году, ротонду в липовом парке рядом с Чермозским прудом, уникальные сохранившиеся здания 19-го века (заводские кассы, торговые ряды, музей, библиотека), водопад, старую пристань, музей, зону затопления завода, памятный камень «Строгановым от потомков», древнее городище Анюшкар. Также, участникам тура проведут экскурсию по Усадьбе Лазаревых, где можно будет отдохнуть, пообедать и попить чай.

Такой тур обойдется в 3000-3500 рублей на человека. В стоимость включен трансфер на микроавтобусе в обе стороны, экскурсии, обед и чаепитие, а также мастер-класс по очистке старинных монет. Монету можно будет забрать себе в подарок.

Ранее URA.RU рассказывало про другой тур выходного дня. В него пермяки смогут отправиться на электричке.