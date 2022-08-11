11 августа 2022

Власти ЯНАО пытаются вернуть в регион студентов-отличников

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение дипломов выпускникам УрФУ. Екатеринбург, вуз, высшее образование, выпускники , высшее учебное заведение, иностранные студенты, конфедератка
За два года на Ямал вернулось 13 выпускников Фото:

Правительство ЯНАО обнародовало результаты проекта по возвращению в округ успешных выпускников вузов «Ориентир: Ямал». За два года домой после учебы вернулись 13 специалистов. Об этом сообщили в правительстве ЯНАО.

«13 ямальских студентов, с успехом окончившие вузы по востребованным в округе специальностям, вернулись в регион в рамках программы „Ориентир: Ямал“. Еще 54 выпускника сейчас находятся на сопровождении у специалистов службы занятости», — сказано в документе.

В правительстве рассказали, что службой занятости населения организовано индивидуальное сопровождение ямальских студентов, окончивших школу с медалью, обучающихся на последних и предпоследних курсах вузов. Оно включает в себя помощь в прохождении учебной практики или стажировки, подбор места работы и организацию участия в региональных и муниципальных мероприятиях. Проект, ставший одной из мер поддержки молодежи, запущен в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Артюхова.

Ранее URA.RU сообщало, что ЯНАО столкнулся с нехваткой кадров. Будущих специалистов начали вербовать в вузах.

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Правительство ЯНАО обнародовало результаты проекта по возвращению в округ успешных выпускников вузов «Ориентир: Ямал». За два года домой после учебы вернулись 13 специалистов. Об этом сообщили в правительстве ЯНАО. «13 ямальских студентов, с успехом окончившие вузы по востребованным в округе специальностям, вернулись в регион в рамках программы „Ориентир: Ямал“. Еще 54 выпускника сейчас находятся на сопровождении у специалистов службы занятости», — сказано в документе. В правительстве рассказали, что службой занятости населения организовано индивидуальное сопровождение ямальских студентов, окончивших школу с медалью, обучающихся на последних и предпоследних курсах вузов. Оно включает в себя помощь в прохождении учебной практики или стажировки, подбор места работы и организацию участия в региональных и муниципальных мероприятиях. Проект, ставший одной из мер поддержки молодежи, запущен в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Артюхова. Ранее URA.RU сообщало, что ЯНАО столкнулся с нехваткой кадров. Будущих специалистов начали вербовать в вузах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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