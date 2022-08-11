Умер бывший заместитель главврача Курганской областной больницы

12 августа 2022 в 18:07 Размер текста - 17 +

Андрей Рудой умер после продолжительной болезни Фото: Илья Московец © URA.RU После продолжительной болезни скончался бывший заместитель главного врача по хирургическому разделу работы Курганской областной больницы Андрей Петрович Рудой. Об этом сообщается на сайте медучреждения. «11 августа скончался Рудой Андрей Петрович. Он работал заместителем главного врача по хирургическому разделу работы с 4 апреля 1982 года по 01.02 1996 года. Коллектив больницы выражает соболезнования родным и близким Андрея Петровича. Прощание состоится 13 августа с 11:00 до 12:00 в патологоанатомическом отделении Железнодорожной больницы (улица Карбышева, 35)», — говорится в сообщении КОКБ. Рудой по специальности был сосудистым хирургом. По словам коллег, он отличался большой требовательностью к себе и окружающим, был очень порядочным человеком. «Его золотые руки могли не только виртуозно оперировать, но и починить любую вещь в отделении. Он не терпел расхлябанности, его пунктуальность и дисциплинированность помогали ему и как врачу-хирургу, и как организатору», — отмечают они. При непосредственном участии Андрея Петровича в больнице были открыты централизованное стерилизационное отделение и отделение гипербарической оксигенации.

После продолжительной болезни скончался бывший заместитель главного врача по хирургическому разделу работы Курганской областной больницы Андрей Петрович Рудой. Об этом сообщается на сайте медучреждения. «11 августа скончался Рудой Андрей Петрович. Он работал заместителем главного врача по хирургическому разделу работы с 4 апреля 1982 года по 01.02 1996 года. Коллектив больницы выражает соболезнования родным и близким Андрея Петровича. Прощание состоится 13 августа с 11:00 до 12:00 в патологоанатомическом отделении Железнодорожной больницы (улица Карбышева, 35)», — говорится в сообщении КОКБ. Рудой по специальности был сосудистым хирургом. По словам коллег, он отличался большой требовательностью к себе и окружающим, был очень порядочным человеком. «Его золотые руки могли не только виртуозно оперировать, но и починить любую вещь в отделении. Он не терпел расхлябанности, его пунктуальность и дисциплинированность помогали ему и как врачу-хирургу, и как организатору», — отмечают они. При непосредственном участии Андрея Петровича в больнице были открыты централизованное стерилизационное отделение и отделение гипербарической оксигенации.