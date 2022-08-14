В Кургане стало больше чиновников, обязанных раскрывать доходы

Заместителя директора департамента информационной и внутренней политики — начальника управления внутренней политики Курганской области обязали отчитываться о доходах. Соответствующий приказ ведомства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В предыдущем варианте документа ответственный за внутреннюю политику не являлся заместителем руководителя.
«Должности государственной гражданской службы в департаменте информационной и внутренней политики, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах и имуществе <…> Заместитель директора департамента — начальник управления внутренней политики», — говорится в тексте опубликованного документа. В предыдущем варианте приказа, который был выпущен в мае, начальник управления внутренней политики не был заместителем руководителя ведомства.
Ранее URA.RU писало, что в июне в правительстве Курганской области назначили начальника управления внутренней политики. Пустовавший два года пост занял Евгений Сорогин.
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